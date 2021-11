Martín: «El tranvía a Los Rodeos tiene que contar con el acuerdo de La Laguna»

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), deja de nuevo en manos de La Laguna el proyecto de ampliación del tranvía hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte. «Lo importante es contar con el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tiene que ver en este proceso, y, sobre todo, con el de La Laguna. Lo que se haga tiene que ser contando con su participación y con su acuerdo», manifestó el mandatario insular en una entrevista en Radio Club Tenerife, después de que se conociese que la institución tinerfeña ha reactivado la consulta ciudadana sobre la ejecución de esta obra, en la que está previsto que decida todo Tenerife y que costará 60.000 euros.

Martín sostuvo que se trata de una encuesta que Metropolitano de Tenerife iba a realizar y que se paró por la pandemia, y relativizó: «No es más que una consulta». El presidente insular abundó en el peso que debe tener Aguere en la iniciativa: «Más allá de una consulta que puede servir para orientar cuál es la opinión de los ciudadanos, lo verdaderamente importante es que este sea un proyecto consensuado, con un apoyo social importante y, especialmente, contando con la opinión y el criterio del Ayuntamiento de La Laguna, que me parece que es el protagonista en este asunto».

La clave tras las manifestaciones anteriores se encuentra en que la defensa de esta infraestructura la ha realizado el vicepresidente insular y consejero de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), que gobierna en pacto con el socialista Pedro Martín. Sin embargo, desde el resto de partidos políticos –y, sobre todo, desde el PSOE de La Laguna– el posicionamiento ha sido contrario a la actuación. Tanto es así que, en septiembre de 2020, el Ayuntamiento lagunero pidió que la ampliación del tranvía hasta Los Rodeos quedase paralizada. El pacto local acordó en junta de gobierno posicionarse en contra de esta obra.

Más en detalle, la decisión principal fue la de instar al Cabildo y al Gobierno de Canarias a que desistiesen en la petición de fondos europeos que se había planteado en aquel entonces para esta actuación y que, en todo caso, el dinero fuese solicitado para la ejecución del carril bus-VAO en la autopista del Norte y para otras medidas en el municipio. «Ni siquiera tiene sentido hablar de este tipo de construcciones faraónicas, de las que tampoco tenemos sobre la mesa informes técnico-económicos que avalen los beneficios o no que puede llegar a tener para el conjunto de La Laguna y de Tenerife», apuntó el alcalde coincidiendo con aquel episodio.

Martín matiza tres veces

La matización realizada ahora por Pedro Martín no es nueva. Es la tercera ocasión en la que sucede lo mismo. La primera reactivación de la iniciativa llevó a la celebración de una asamblea en enero del pasado año en el exconvento de Santo Domingo, marcada por el malestar expresado por distintos colectivos. Tras aquello, el presidente del Cabildo señaló que la actuación no se impondría contra el criterio de La Laguna, y ya en junio de 2020 anunció que se suspendía el proyecto ante la falta de consenso y la crisis derivada de la pandemia. Apenas dos meses después hubo un nuevo reimpulso de la actuación para captar fondos europeos. Martín insistió entonces en que no habría obra sin el acuerdo del Consistorio, y más tarde la acción se quedó fuera de ese programa económico. El pasado viernes se conoció que se había vuelvo reactivar el proyecto y que se iba a realizar la encuesta. El mismo día, Pedro Martín volvió a llamar a la calma.

Reactivación de la plataforma La consulta ciudadana ha generado malestar en el sector del taxi lagunero. El presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, se mostró ayer convencido de que la plataforma contra la ampliación del tranvía se reactivará en caso de que haya nuevos pasos. «No es una necesidad urgente», indicó sobre el proyecto, antes de recordar que la postura del Ayuntamiento es «similar» a la vecinal y de los taxistas. Guanche mantuvo que hay obras más importantes que esta prolongación. A su juicio, y a parte del aspecto económico, opinó que el tranvía puede complicar más la situación del tráfico. «Cuando ya se ha manifestado la ciudadanía, ahora quieren hacer una consulta... y vamos a ver qué tipo de consulta...», afirmó. El representante sectorial prosiguió: «Si es a nivel insular, al que vive en Santiago del Teide le va importar poco que pase un tranvía por La Laguna». Además, insistió en el daño económico a los taxistas, y alertó de que en caso de que se queden sin demanda, y acogiéndose a la ley, pedirán el rescate de licencias. | D.R.