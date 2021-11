La Laguna promoverá la creación de un centro social en el cuartel de Las Raíces

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Las Raíces volvió a convertirse ayer en noticia. Si el miércoles lo hacía por la basura acumulada en sus alrededores, este jueves fue el turno de su futuro. El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó promover la creación de un centro social, cultural y deportivo «desde el que fomentar la participación y el encuentro vecinal en la zona». De salir adelante, la instalación supondrá un tributo al recordado líder ganadero Pedro Molina: se denominará Centro Sociocultural y Deportivo Pedro Molina. La iniciativa, formulada por Sergio Alonso (CC), prosperó con el respaldo de todas las formaciones.

«Ante el inminente cierre del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Las Raíces, comprometido para el próximo mes de diciembre, el Ayuntamiento de La Laguna debe posicionarse de manera activa, proponiendo el uso compartido de sus espacios para la comunidad que lo acoge y también como parte de una estrategia municipal de recuperación del entorno para la ciudadanía», plantea la exposición de motivos. Para ello, el punto único del acuerdo establece instar al Ministerio de Defensa «al uso conjunto de los espacios del antiguo acuartelamiento» para su adecuación para la citada utilidad.

El anterior fue uno de los asuntos de más fuerza de una sesión que se prolongó más allá de las 23:00 horas y en la que también destacó una moción sobre las cantinas de las instalaciones deportivas, que permanecen cerradas. Esta derivó en un nuevo debate –ya había ocurrido en anteriores ocasiones– sobre la gestión de la concejala de Deportes, Idaira Afonso (Unidas). El punto comenzó con dos intervenciones vecinales: Justo Reyes, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere), y Mónica Alonso, de la Unión Deportiva Taco San Luis. «Nuestra situación es insostenible económicamente», comenzó la segunda, antes de entrar en un relato sobre directivos y familiares que se esfuerzan por sacar el club adelante, unas cuentas que están descuadradas sin la cantina y menores que se quedan sin el bocadillo de por la tarde. Alonso afirmó que tienen que destinar dinero personal para que el equipo pueda mantener su actividad y, con ello, y entre otras cosas, evitar que los niños y jóvenes de Taco estén «en la plaza».

La representante del Taco San Luis urgió una solución. «Mandamos quejas por teléfono o correo electrónico y no nos responden en semanas; utilizamos una red social y lo hacen en horas», aseguró. «Nos engañan día a día, mes a menos», dijo en dirección al Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y en una alocución contundente y sin levantar la voz. Fue un paso más allá y denunció públicamente dos circunstancias: por un lado, mantuvo que, al presionar, le mandaron al campo a técnicos de Sanidad; por otro, informó de que la víspera del pleno se celebró una reunión entre las partes y que en ella les aconsejaron desde el Ayuntamiento que no utilizasen «la prensa ni las redes sociales» porque no era esa la vía «para conseguir nada». Idaira Afonso no negó esos extremos en su posterior intervención.

«Aquí hay ‘caso Koeman’»

El concejal de Ciudadanos (Cs), Juan Antonio Molina, proponente de la moción, comenzó con un «Aquí hay caso Koeman». «¿Caso qué?», se le oyó decir a alguno de los ediles. «Aquí no hay lo que hay que tener para acabar con la deriva del área de Deportes», continuó el líder local de Cs. El ambiente se empezó a caldear. Aplausos desde el público. «Sé que es una cosa complicada y que afecta a un pacto de gobierno...», expresó el concejal, que había encabezado su alocución dirigiéndose al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), en busca de un remedio. No es la primera vez que la gestión de Afonso se convierte en objeto de polémica. Sin ir más lejos, ya ocurrió en el pleno de octubre con la asunción de manera temporal del personal de servicios –a diferencia de lo sucedido con los trabajadores de las actividades extraescolares, que se quedaron sin empleo y cuya situación motivó que CC iniciara la sesión de ayer con un minuto en pie– y en anteriores ocasiones en torno a asuntos tales como las subvenciones a clubes sin pagar, el estado del césped del Francisco Peraza y que el Club Deportivo Laguna tenga que ir a jugar sus partidos como local a Tegueste, la marcha del Tacuense de La Laguna, las inscripciones sin devolver de la Carrera Nocturna, la polémica de la edición de 2020 de la San Silvestre Lagunera...

«Llevan diez meses tomándoles el pelo a todos los clubes», manifestó Molina, que sostuvo que Afonso es una «mentirosa» porque «dice mentiras», y destacó la «incapacidad absoluta» que está marcando la gestión del área. «Mi intención no es atacar al señor alcalde, pero hay que actuar», planteó hacia Gutiérrez, que ni respaldó las tesis del edil ni salió en defensa de Afonso. El representante de Cs opinó que lo que está ocurriendo es consecuencia de la «falta de trabajo» y de que la concejala esté dedicada a «otras cosas», como hacerse fotos o decir que «la montaña es femenina». Lamentó que se haya utilizado a los inspectores de Sanidad. «Esto es una vergüenza; ya está bien de que el Deporte lo lleve una persona que no lo quiere», se quejó.

En ausencia de Manolo Gómez (PP), que tuvo que abandonar el pleno y que ha mantenido también una actitud crítica con la gestión deportiva local, su compañera de partido Elsa Ávila calificó como «triste» y «lamentable» lo que está sucediendo. Jonathan Domínguez se sumó al rechazo. Afonso dejó pasar su turno de intervención. «Le sobran los minutos porque no tiene nada que decir», le reprochó Molina. «Si tuviera un poco de autocrítica, ya habría dimitido», agregó.

«Personaje o persona»

Ya al cierre del punto, Afonso tomó la palabra e indicó que no iba a entrar en lo que dijese un «personaje o persona» como Juan Antonio Molina, y lo acusó de emitir «comentarios machistas». Señaló que quieren abrir las cantinas y que ha sido en los últimos días cuando han recibido un informe necesario. Además, y sobre las críticas del Taco San Luis por las fechas en que pudieron volver a los entrenamientos, la edil atribuyó la demora al criterio de las autoridades sanitarias.

Se acabó aprobando al final, con los votos del gobierno (PSOE, Unidas y Avante), una enmienda a la moción inicial para «Dar traslado vía oficio, de manera individualizada, del contenido del informe sanitario realizado en espacios municipales denominados cantinas a los distintos clubes» y «Crear una mesa de trabajo formada por clubes deportivos del municipio, representación política presente en el Pleno y personal técnico, para continuar con la regularización» de estas instalaciones.