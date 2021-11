El Ayuntamiento de La Laguna da vía libre a la celebración de procesiones

El Ayuntamiento de La Laguna ha emitido un bando por el que aprueba la celebración de procesiones en la vía pública, «pero siempre y cuando se cumplan las medidas de control establecidas para frenar la pandemia». La decisión conlleva ajustar las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias a este tipo de actos religiosos que tengan lugar en espacios de titularidad municipal, potenciando los mecanismos de prevención antes y durante su desarrollo, según informó el Consistorio en una nota.

La medida sigue a varios choques –tanto en el pleno como en las redes sociales– con la oposición y, en particular, con el Partido Popular (PP), que había criticado que desde la institución local no se estaba haciendo todo lo posible para que pudiesen regresar estos desfiles, como sí ocurría en otros municipios.

«Tanto el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, como el concejal de Fiestas, Badel Albelo, resaltan que a través de esta instancia, firmada por el regidor local, recuperamos estas solemnidades tan arraigadas a las tradiciones de nuestros barrios y pueblos con todas las garantías de seguridad, por lo que conseguimos recobrarlas de una manera efectiva después del parón provocado por la crisis sanitaria», resaltó el Ayuntamiento de La Laguna en una nota de prensa remitida ayer.

El edil subrayó que, como «debe primar la salud, desde la corporación local se actuará en consecuencia para velar por el respeto del protocolo predeterminado por el Estado y el Gobierno canario», y también se advierte en el bando de «las obligaciones mínimas» que tienen que atenderse para poder llevar a cabo este tipo de acontecimientos.

Tras el malestar que había generado en determinados ámbitos la demora del regreso de las procesiones al municipio, Albelo expresó las razones por las que se seguía esperando. En particular, dijo que la mejora de la situación epidemiológica en Tenerife, que «ha propiciado una flexibilización de las medidas restrictivas frente a la covid-19», ha ido acompañada de la resolución de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), en la que establece que las procesiones «no tienen la consideración de evento multitudinario (por no superar las 750 personas)». Y añadió: «Como antes no gozaban de esta calificación, desde que comenzó la crisis sanitaria han tenido que ser suspendidas».

Además, explicó que, «una vez recibido el informe de la Fecam el pasado 27 de octubre, desde el área hemos estado trabajando intensamente para adaptar estos actos religiosos a la legalidad vigente, para lo que también mantuvimos una reunión con el vicario episcopal de La Laguna, Juan Antonio Guedes, y con el vicario general de la Diócesis, Antonio Pérez Morales». En el bando se recogen las fechas, lugares, itinerarios y horas de las celebraciones que están previstas de aquí a final de año. Las primeras citas fijadas en lo que resta de ejercicio tendrán lugar en San Diego, el sábado 13 y el domingo 14 de noviembre.