El refuerzo de la plantilla y el pago de las deudas ponen fin al conflicto de la Policía en La Laguna

Tras el acuerdo, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), realizó una valoración breve a través de un párrafo remitido desde el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de La Laguna: «Celebramos este acuerdo que viene a resolver una situación laboral compleja tras meses de intensa negociación. Es fundamental que exista una buena relación entre el Ayuntamiento y la Policía Local para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y la seguridad de la ciudadanía. Lo importante es que los miembros de la Policía Local puedan realizar su tarea en las mejores condiciones y desde la corporación seguimos trabajando tanto para mejorar la dotación de medios materiales como para concluir el proceso de incorporación de nuevos agentes para reforzar la plantilla».

41 nuevas plazas

El pronunciamiento de Asipal se produjo a través de un comunicado publicado en Facebook. «El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, se ha comprometido con el colectivo, dando su palabra de honor, a tomar las riendas del proceso selectivo de la creación de las 41 nuevas plazas de Policía Local que son oferta de empleo público de 2018, proceso que aún a día de hoy no ha comenzado y que podría ayudar a solventar el grave problema de personal que vive está Policía Local desde hace años y, además, se ha comprometido a llevar al Pleno municipal los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local y que afectan a la Policía Local de forma inmediata y a abonar antes de fin de este año los importes económicos que se adeudan a la plantilla, en algunos casos desde hace más de un año».

Gutiérrez destaca la importancia de que los agentes realicen su trabajo «en las mejores condiciones»

La central sindical añadió algunas dudas. «Nos cuesta creer en la palabra de alguien que ha hecho tantas promesas y no las ha cumplido, pero, aún así, creemos que se lo debemos a los ciudadanos, y por ellos volveremos a hacer el sobreesfuerzo de realizar servicios extraordinarios y doblar turnos si es necesario para suplir la carencia de efectivos y estar lejos de las familias y allegados en fechas importantes como son las que se avecinan», completó.

A este punto se llega después de que el miércoles se conociese que la definitiva entente se encontraba cercana. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna avanzaron entonces que la previsión era que el acuerdo final se rubricase el jueves. No obstante, la postura de los sindicatos –y de ahí que se refiriesen a lo pactado como «preacuerdo»– era que tenía que ir a la Junta de Gobierno con avales jurídicos y económicos, así como «en los términos y condiciones de aplicación legal que exige», expresó Domingo Chávez, del Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP Canarias). A su juicio, sin eso se trataba de un «acuerdo de buenas voluntades» y la experiencia le dice que no es el mejor camino. «Nosotros tenemos un montón de acuerdos hechos así y no se cumplen», señaló el miércoles.

El jueves fue imposible

La Junta de Gobierno se acabó reuniendo el jueves. «Ese encuentro se dio a las 8:00 de la mañana con la representación de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de La Laguna; estamos esperando la respuesta por parte de la representación sindical sobre si aceptan las explicaciones dadas por la Asesoría Jurídica», manifestaba ese día a media mañana el alcalde lagunero en declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión interadministrativa para poner coto a los problemas del Cuadrilátero. Fuentes municipales, pasadas las 14:30 horas, apuntaron que, tras un receso, todavía seguía la negociación con los sindicatos. La jornada concluyó sin acuerdo. Sin embargo, ayer sí se consiguió este.

Asipal reconoce que le cuesta creer al alcalde pero que se lo deben a los laguneros

Con el Cuadrilátero de fondo

Todo ello con la situación del Cuadrilátero de fondo. Se trata de una conocida zona de ocio que vivió su momento de mayor pujanza a finales de los 90 y en los primeros años de la década de los 2000. Ahora parecía haber entrado en un ocaso del que ha salido repentinamente. No en vano, en las últimas fechas han trascendido vídeos de varias peleas y otros altercados, que incluso han afectado a puntos de la ciudad relativamente retirados del epicentro del problema.

Ese asunto también fue abordado en el comunicado emitido ayer por Asipal. «(...) Entre otros temas se ha tratado el grave problema de seguridad que está viviendo el municipio de San Cristóbal de La Laguna en estos momentos, debido a la gran afluencia de personas y el grave problema de seguridad que los macrobotellones que se están celebrando en la zona del Cuadrilátero y sus aledaños y, por tanto, al grave perjuicio que se le está creando a los vecinos del municipio, agravado por el conflicto vigente, que actualmente mantiene el consistorio con el colectivo de la Policía Local desde hace ahora casi siete meses».

Asipal continuó apuntando que los miembros de la Policía Local de Laguna, «como siempre», han demostrado «su juramento de profesionalidad y de vocación absoluta al ciudadano, y de servicio público, y han decidido no quedarse al margen de este problema, como no podía ser de otra manera, y participar activamente en ayudar a solventar el problema y conseguir que nuestro municipio vuelva a ser una ciudad envidiable y segura donde sus vecinos vivan en paz como hasta ahora y que los visitantes se sientan arropados cuando acuden a ella».

La central sindical dijo que solo piden que «lo acordado se cumpla», y agregó: «Si no es así, la responsabilidad de lo que ocurra en el futuro será del alcalde si vuelve a incumplir». «Desde Asipal-CSL queremos dejar constancia de que seguiremos luchando para garantizar los derechos laborales de todos los policías locales de La Laguna y, además, un servicio público digno a los vecinos del municipio». En otro punto del comunicado enviado este viernes, desde Asipal mantuvieron: «Señor alcalde Luis Yeray, el daño está hecho. La imagen de este cuerpo policial ha sido puesta en entredicho por sus actitudes y su altanería y le va a costar mucho recuperar la confianza de la plantilla . Nosotros sí tenemos palabra».