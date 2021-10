Obras intenta comprar una parcela para la plaza del Camino Tornero

El colectivo vecinal apunta que lo que se persigue es un lugar que cumpla con diversas funciones, como las de plaza y área para celebración de actos festivos, y que también lleve de la mano la creación de aparcamientos. «Aquí público no tenemos nada», lamenta al hacer balance de la situación en la que se encuentra este barrio en lo que a dotaciones se refiere. «Lo único público es el local social, pero fue que lo compraron los vecinos y después se lo donaron al Ayuntamiento», expresan desde la entidad, en la que el presidente es Justo Reyes; el vicepresidente, Fermín Ramos, y el secretario, Ramón Álvarez.

Al echar la vista atrás, Reyes recuerda que la iniciativa empezó en la época en la que fue alcalde Fernando Clavijo, que le puso «mucha voluntad». Señala que después, con el también nacionalista José Alberto Díaz, «se avanzó algo», y que con el actual grupo de gobierno lo intentaron desde la toma de posesión. Prueba de los años de esfuerzo desde la Asociación es una cronología que comienza a finales de 2013. En la búsqueda del objetivo de contar con esa plaza multiusos se han organizado diversos encuentros e, incluso, se han realizado valoraciones del suelo.

¿Y qué dicen desde el Consistorio? «Somos muy conscientes de la demanda de los vecinos de Camino Tornero para contar con un lugar de esparcimiento en esta zona. Creemos que es una reivindicación justa que se remonta a hace más de una década, que no fue atendida por anteriores corporaciones y que el actual grupo de gobierno está tratando de resolver», afirma el concejal de Obras, Josimar Hernández (PSOE). No obstante, el edil refiere un escollo. «Nos encontramos con la dificultad de que la parcela en la que se solicita la creación de esta plaza, frente al centro ciudadano, no es de titularidad pública, sino privada, por lo que previamente tendría que ser adquirida. Disponemos de una partida para tal fin en el Plan Municipal de Inversiones, pero resulta aún insuficiente, y estamos buscando la manera de aumentarla para la compra del terreno como paso previo a la habilitación del espacio, ya sea en forma de plaza o de parque municipal, según decidan los vecinos», asegura Hernández.