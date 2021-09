Coalición Canaria critica la «inacción» del gobierno local en materia educativa

Coalición Canaria (CC) en La Laguna criticó ayer la «inacción» del gobierno local (PSOE, Unidas y Avante) en lo que a educación se refiere. El líder de los nacionalistas en el municipio, Jonathan Domínguez, enumeró problemas que se se van acumulando en ese ámbito, como el cierre de la escuela infantil de Bajamar –que aseguró que CC había impedido mientras gobernó–, la demora del nuevo instituto Padre Anchieta, la falta de novedades con el techado de cuatro canchas escolares, o la ausencia del programa de actividades extraescolares y de recogida tardía, entre otros.

Percibe Domínguez un «retroceso» en materia educativa y una «perdida de liderazgo» desde que el pacto de izquierdas gestiona el municipio. En una rueda de prensa junto a la también concejala Atteneri Falero, lamentó la «falta de fuerza» para poderse enfrentar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y recordó lo que se ha conocido en los últimos días sobre la desaparición de un programa bilingüe de francés en el Instituto Cabrera Pinto y la subsiguiente dimisión de la junta directiva de la asociación de madres y padres de alumnos. El edil de Coalición Canaria observa que el pacto de izquierdas opta por no hacer frente al Ejecutivo regional al formar parte de este los mismos partidos políticos y «decir que la culpa es de los de atrás». El concejal apuntó que lo anterior choca con un gobierno de izquierdas que «presumía de ser abanderado de la educación pública». También añadió en su análisis otro problema: el «fantasma» del cierre que planea sobre algunos colegios al no cumplir con los ratios de alumnos. Esa clausura y reagrupación de centros es otro asunto que, dijo Domínguez, no es nuevo, sino que ya se presentó años atrás y se resolvió.

«No estoy viendo una posición responsable, tajante, a la altura», expresó Jonathan Domínguez, y remarcó el compromiso de CC con la educación pública. «Luis Yeray está más pensando en su foto, en quedar bien en la prensa y en esa batallita que parece que quiere empezar a nivel insular para ser el candidato al Cabildo de Tenerife porque en La Laguna no ve las cosas muy claras para que pueda renovar en 2023», criticó el portavoz de los nacionalistas.