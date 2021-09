Quinientas vecinas del municipio regresaron ayer a una actividad que durante años les ha permitido unas horas de diversión y que, con la pandemia, quedó paralizada provisionalmente: Mujeres a la playa. Se trata de una iniciativa que las lleva en guagua hasta Las Teresitas, en Santa Cruz, y que les propone actividades de gimnasia adaptada a diferentes necesidades, bajo la supervisión de monitores.

El programa Mujeres a la playa, que la pandemia había dejado en stand by, regresó ayer y llevó hasta la santacrucera playa de Las Teresitas a más de 500 mujeres de diferentes pueblos y barrios de La Laguna. Se trata de una iniciativa de promoción de la salud, ocio y tiempo libre, y de la que participarán en total 1.100 féminas mayores de 55 años, que irán dos días por semana a la playa. La acción incluye el transporte hasta la popular zona de baño y actividades de gimnasia adaptada a las diferentes necesidades, dirigidas por varios monitores.

Si las participantes disfrutaron de unos chapuzones, el alcalde lagunero y el concejal de Bienestar Social, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) y Rubens Ascanio (Unidas) –respectivamente–, se dieron un baño de multitudes. Ellos también estuvieron en la primera jornada y fueron agasajados por las participantes.

Allí pudieron escuchar circunstancias de toda clase, tan propias de este tipo de actos; desde la señora que decía no haber salido apenas de su casa durante bastante tiempo a la que le pedía al regidor local que no se olvidara de Valle de Guerra, pasando por efusivos agradecimientos. «¡Estamos felices!», exclamó una de las participantes. Otra no tenía claro quién era Luis Yeray Gutiérrez. «Ahora llevo dos años», le explicó el socialista, a lo que la señora añadió: «Y esperemos que siga». A Ascanio le preguntaron si era «Tavío». «No, Ascanio; Rubens Ascanio», resolvió. «El bañito estuvo estupendo», celebró otra usuaria.

Inés Medina, una vecina de El Cardonal, se mostraba «contentísima» del retorno del programa. «Es la ilusión que tiene uno», manifestó. Susana, otra de las beneficiaras de la acción, consideró «estupendo» que vuelva Mujeres a la playa. «Ya lo estábamos echando de menos», afirmó sobre esta propuesta que se extenderá hasta el próximo 25 de noviembre.

«El equipo de gobierno era muy consciente de la importancia de estas actividades para nuestras mayores, uno de los colectivos que peor lo ha pasado en esta crisis sanitaria, pero la única decisión responsable que podíamos tomar era esperar a que la seguridad estuviese garantizada», apuntó Gutiérrez. Por su parte, Ascanio destacó también el ambiente de celebración en esta primera jornada y que por fin haya llegado el día en que las mujeres de La Laguna vuelven a la playa. «Han hecho un esfuerzo enorme durante estos meses emocionalmente tan duros de pandemia por mantener el ánimo y la energía», expresó el portavoz de Unidas se Puede.