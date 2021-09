La Laguna ha registrado este mes de agosto, por primera vez desde el inicio de la pandemia, un descenso en la tasa de variación interanual de desempleo, que ha sido del -5,49%. Además, solo en agosto se produjeron 2.128 nuevas contrataciones, en niveles similares a los de antes de la pandemia, «y los datos de paro en el municipio se redujeron en 980 personas, encadenando otro mes récord consecutivo de descenso y que solo en dos meses haya 1.800 personas menos en situación de desempleo en La Laguna».

El concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna, José Juan Gavilán, valoró positivamente el descenso del paro por cuarto mes consecutivo, con una reducción de 980 personas en situación de desempleo respecto a julio (-5,18%). No obstante, Gavilán manifestó la necesidad de tener «cautela y prudencia, ya que la pandemia, motivo central de esta situación de crisis, no ha terminado y debemos tener en cuenta otros factores como la estacionalidad». Y añadió: «En La Laguna tenemos claro que no podemos confiarnos y seguimos trabajando para fomentar la empleabilidad, apoyar un desarrollo económico que impulse la contratación y reducir la tasa de temporalidad».

En la actualidad hay 17.948 personas en situación de desempleo en La Laguna, «una cifra que ya casi iguala a la de marzo de 2020, fecha de inicio de los confinamientos y del repunte del desempleo, pero un número que aún consideramos alto», según indicaron desde el Consistorio.