Nació en Garachico en 1920 y, tras vivir en Los Silos y Buenavista, terminó hace 55 años en Valle de Guerra. «Vine para aquí, se me casaron los hijos y ya me tuve que quedar», señala uno de los residentes de edad más avanzada del municipio. Sus 101 años los lleva con salud, lucidez mental y artesanía.

«Yo me siento bien, y eso que he trabajado duro». Así lo expresa Felipe Rodríguez Acevedo, un vecino de Valle de Guerra que cumple hoy 101 años. Habla con fluidez, mantiene intactos los recuerdos y dedica horas a la artesanía. Nació en 1920 en Garachico, se casó y vivió algunos años en Los Silos, se fue después a Buenavista y terminó, hace ya 55 años, en la Comarca Nordeste, un buen lugar de cultivo y donde le ofrecieron un mejor sueldo. «Vine para aquí, se me casaron los hijos y ya me tuve que quedar», rememora.

Don Felipe apunta que sus cambios de residencia se debían a motivos profesionales. «Yo me dedicaba a la agricultura y estaba uno saltando de un sitio a otro», expresa. No obstante, también trabajó en las carreteras. Ya instalado en Valle de Guerra, fue encargado de una finca en la que la platanera era el principal cultivo, aunque contaba, además, con especies como naranjeros o aguacateros. De aquel tiempo recuerda un pueblo distinto y menos poblado.

Antes de casarse y de su posterior trayectoria agrícola, tuvo que dedicar siete años al ejército. Eran los tiempos de la Guerra Civil y de la España de posguerra. «Entré recién cumplidos los 18 años y salí a los 25», relata, antes de enumerar que estuvo en una oficina de suministros, ocupado con la comida de los animales, la ropa de las camas, la leña... Todas eran actividades que realizaba en cuarteles. «Yo no tenía arma ninguna», afirma. Aquel tiempo lo llevó por distintos puntos de la geografía española: «Estuve en Vigo, por el norte hasta llegar a Navarra, en Zaragoza, en pueblos de Toledo que qué sé yo... y en a Alcalá de Henares, en Madrid, donde sí permanecí algunos años más».

De vuelta a la Isla se casó y tuvo tres hijos, que le darían más tarde cinco nietos. Actualmente tiene siete bisnietos y otra más que nacerá pronto. Cada vez que en la familia se va a producir un nacimiento, don Felipe elabora una especie de chupa que regala a la madre. Y es que la artesanía fue siempre una de sus principales aficiones. Un barco de madera que adorna el salón de su casa y otros elementos distribuidos por las paredes, como los que imitan a las antiguas argollas canarias, son ejemplos de su habilidad y de un aprendizaje autodidacta.

«Nos hizo collares para todas las nietas, nos regala ramos, por Reyes o por los cumpleaños de cualquiera de su familia le tiene siempre su regalo de artesanía para sorprenderle...», cuenta su nieta Ángela. «Lo hago yo todo, no tiene que pasar por manos de nadie», indica Felipe Rodríguez, que llegó a realizar incluso anillos y zapatos de esparto en otros tiempos. «Yo no he aprendido de nadie, sino por mí mismo», señala este vecino al que siempre le gustó seguir formándose dentro de sus posibilidades. Prueba de ello es que en 1964 obtuvo el Certificado de Estudios Primarios o que, lejos de quedarse solo en el trabajo en la tierra, se inscribió en un programa de extensión agraria a través de una beca del Cabildo.

El pasado año, en su centenario, el Ayuntamiento de La Laguna le hizo entrega de una placa conmemorativa. Fue aquel un momento agradable en un tiempo de pandemia que ha influido en que don Felipe haya permanecido más de lo habitual en su casa, en la calle Capellanía del Cercado. «Lo he pasado con miedo y siempre con cuidado por todos sitios, y después me he encerrado aquí dentro. Le cogí miedo», expone sobre la covid. Sin embargo, muestra un buen estado de ánimo. Unas fotos que le hicieron el pasado viernes junto a un Mini antiguo y vestido para la ocasión o algún vídeo que ha subido a la red social TikTok una de sus nietas, siempre con la ayuda de una hija que se dedica más a su cuidado, son ejemplo de esa vitalidad. Quizá por eso ha llegado a los 101 años.