El gobierno lagunero promete mejoras en Padre Anchieta

El Ayuntamiento de La Laguna muestra su compromiso con la renovación de la Urbanización Padre Anchieta, los populosos bloques –137 en total– que se reparten alrededor de los barrios de San Benito y de San Juan. El concejal de Servicios Municipales, Josimar Hernández, expresa que la idea es «seguir trabajando para mejorar el Polígono, que presenta deficiencias». Así lo apunta tras ser preguntado sobre la situación del lugar y las quejas vecinales. «El mantenimiento, en la medida de lo posible, hay que mejorarlo. Es una situación que entendemos que debe ser arreglada y en la que hay que poner los medios para llevar eso a la práctica», manifiesta el edil socialista. Según explica, desde el Consistorio lagunero tienen prevista una intervención integral para favorecer la redistribución del palmeral y las zonas de arbolado. También asegura que en las próximas semanas se cambiarán algunos juegos infantiles.

Este periódico visitó el lugar junto a la Asociación de Vecinos Padre Anchieta. El recorrido por las callejuelas y plazoletas interiores de este polígono muestra una realidad, como señala el edil, mejorable. Uno de los ejemplos más diáfanos de estas necesidades es el peatonal que conecta el centro de salud de San Benito con la calle que desemboca en las proximidades de la iglesia. Se trata de una vía que parece más propia de otro entorno, quizá del extrarradio de una gran ciudad peninsular, que de la Ciudad de los Adelantados. Los comercios situados en los bajos de los bloques han cerrado. De un cartel queda solo la base de hierro y uno de los edificios lleva meses desprovisto de puerta. Hay pintadas en los muros, algún desconche en las paredes, hojas secas en los jardines y el suelo... El cemento que recubría un conducto eléctrico se levantó y los tubos quedaron al aire.

La visita comienza en las proximidades del centro de salud. El presidente vecinal, Pedro Noda, lamenta que el problema de los jardines es antiguo y se ha ido incrementando. «Hay un abandono absoluto», indica, antes de advertir de que existe un árbol cercano a la instalación sanitaria que entienden que entraña peligro y que, aunque lo han dicho, «no han hecho nada». Noda, que se conoce el lugar como la palma de su mano, alerta de los imbornales de una plazoleta interior junto a la actual zona de establecimientos comerciales. «Están tupidos por las hojas de los árboles», expresa mientras apunta con el pie, y amplía: «Se da también el mismo problema en otros puntos del barrio».

Arreglos y desperfectos

Se había quejado meses atrás de un desajuste en el pavimento y ahora celebra que este ha sido arreglado. En cambio, la satisfacción con la limpieza no es la misma. «Ha habido ocasiones en las que hemos estado hasta seis días sin limpiar», sostiene. «A las calles va cada día un barrendero, pero las plazas y los parques infantiles no se tocan sino cada tres días», continúa un relato en el que también se detiene en las pintadas. «Hay por todas partes; es un problema antiguo y no se soluciona». Junto a una baranda aparecen desconches en las paredes, que se reparten en otros puntos. Refiere el dirigente vecinal que se da la circunstancia de que esa fue una zona en la que ya se actuó dentro del Área de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU) del Polígono Padre Anchieta. Es decir, que lo arreglado ya está nuevamente en mal estado. De vuelta al tramo peatonal que discurre entre el centro de salud y la parte alta del Polígono, una vecina muestra su malestar. «Yo estoy con lo que dice Pedro», apunta al escuchar al presidente vecinal dando cuenta de los jardines sucios y señalando los tubos eléctricos que quedaron al descubierto.

Al llegar al final, a la plazoleta junto al pasaje Los Sabandeños (la conexión con la calle Juana la Blanca), otra de las buenas noticias: esa vía fue asfaltada después de que la pidiesen al principio del mandato. También en materia de repavimentación, y al hacer un balance global, destaca que se haya renovado el firme de la avenida de La Candelaria y de la cercana calle San Antonio. Relacionado con vehículos, critica que son numerosos los que «duermen» aparcados en las plazas. «Se han adaptado a dejarlos ahí y no hay forma de que los quiten, sobre todo en la zona de la avenida de La Trinidad», añade. A renglón seguido aborda la falta de aparcamiento en los alrededores del centro de salud, lo que deriva en molestias a los vecinos y coches estacionados en doble fila.

Más ritmo con el ARRU

El ARRU es uno de los asuntos de estado en el lugar. «Dicen que lo van a impulsar y nos parece perfecto, pero la segunda fase debería estar terminando ya», expresa sobre la opinión vecinal de que los trabajos tendrían que haber llevado un ritmo más alto. «Entendemos que la pandemia ha afectado, pero lo cierto es que van muy atrasados», expone. Concretamente, el Consistorio lagunero anunció el pasado mes de julio que, en el marco del ARRU, se encargaría de sufragar los trabajos de 17 bloques, «adjudicados por 1,2 millones de euros, y desde la empresa municipal Muvisa, como ente gestor que se encarga del desarrollo de la actuación».

La bajada hasta el punto de partida, por otra callejuela paralela al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) San Cristóbal descubre más carencias. Ya de nuevo en el aparcamiento, el máximo responsable de la Asociación de Vecinos afirma que existe también un problema de ratas entre un contenedor de basura y los jardines situados al lado. «Lo que queremos en el Padre Anchieta es ser respetados como cualquier otro barrio de La Laguna», indica. «Pagamos los mismos impuestos que en cualquier otra zona», remarca, antes de exponer que no solo en este mandato, sino también en los anteriores, este enclave ha sido peor tratado que otro lugares del municipio.

En la línea de esa decadencia, aborda la situación del Colegio Aguere. «Llegó a tener 600 y pico alumnos y hoy solo cuenta con 150», cuantifica. «Una de las posibles causas es el entorno del centro docente, cuya presencia hace que los padres eviten matricular a los niños ahí», asevera. Vinculado con los menores, una de las propuestas que formula Pedro Noda es la instalación de vallas para los parques infantiles a fin de que los perros no entren y pongan perdido su interior.

La zona de San Juan

Aunque el recorrido se desarrolla por la parte alta de la Urbanización (la de San Benito), desde la Asociación de Vecinos Padre Anchieta aclaran que la situación en el ámbito de San Juan es la misma y, en algunos aspectos, «incluso peor». «Y eso que somos prácticamente el centro de La Laguna», comenta sobre dos entornos que confía en que puedan ser mejorados durante los próximos años. Para ello ya han mantenido encuentros con el Ayuntamiento, aunque desean que hubiese una mayor interlocución. «Solo nos hemos reunido una vez con el alcalde y una con el concejal de Servicios Municipales, Josimar Hernández», apunta. En aquella ocasión, Hernández asumió con esta entidad vecina el compromiso de que se «implicarían más con el mantenimiento». Ahora el Consistorio reafirma aquella voluntad para intentar que este espacio, deteriorado con el paso del tiempo, remonte el vuelo y que sus vecinos consigan mejorar sus condiciones de vida.