El Ayuntamiento de La Laguna ha activado a primera hora de este viernes el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante el riesgo extremo de incendios forestales y las altas temperaturas que sufrirá Canarias en los próximos días. Durante la reunión presidida por la concejala Elvira Jorge, en su condición de alcaldesa accidental, junto a los distintos departamentos de seguridad y atención que forman parte de ese órgano (como la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil), se acordó poner en marcha los protocolos de actuación establecidos para estar preparados ante este tipo de circunstancias.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales y por altas temperaturas en las Islas a partir de este viernes. De acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la llegada de una ola de calor hará que los termómetros puedan alcanzar este sábado hasta los 35 grados en el Área Metropolitana.

Ante este pronóstico, la alcaldesa accidental informa de que desde el Ayuntamiento “se ha procedido a convocar de manera urgente al Cecopal para coordinar labor de las concejalías y servicios implicados -entre los que se encuentra la Policía Local y Protección Civil- y a activar el PEMU”. De esta forma, explica que todos los departamentos involucrados ya se encuentran preparados para responder, a través de sus respectivos retenes, a los posibles incidentes que puedan producirse. “Todo ello para prevenir cualquier peligro y tomar cuantas medidas sean requeridas para reforzar la seguridad de la ciudadanía, fauna y flora”, puntualiza.

Elvira Jorge pide a la población “extremar las precauciones para asegurar la integridad física de las personas y animales y salvaguardar y preservar nuestra masa forestal, terrenos agrícolas y resto de espacios naturales”. Del mismo modo, solicita a las vecinas y vecinos de La Laguna “su máxima colaboración; que sigan las recomendaciones para evitar los efectos del calor en la salud y que respeten los consejos y restricciones adoptadas por todas las administraciones públicas implicadas para que no se produzcan incendios”.

Entre las medidas preventivas a seguir, destacan beber mucha agua, sobre todo por parte de los colectivos más vulnerables (personas mayores, niños y enfermos crónicos), y no consumir bebidas con cafeína, alcohólicas o muy azucaradas. Por otro lado, se debe mantener libre de vegetación y residuos las parcelas y entornos de los inmuebles, no arrojar basura en el bosque y no tirar colillas encendidas ni cerillas.

Por parte del Cabildo de Tenerife, se prohíbe el uso cultural (como quemas agrícolas) y recreativo (como barbacoas) del fuego en la Isla, así como de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas o elementos incandescentes, y la utilización de áreas de acampada y recreativas afectadas, como Mesa Mota. Entre otras medidas, también se desaconseja el tránsito por las zonas forestales de Tenerife.