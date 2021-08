Jonathan Domínguez (La Laguna, 1979) fue el líder vecinal del despegue de La Verdellada. Allí, entre proyectos que parecían más propios de una ciudad que de un barrio, se dio a conocer. Hizo un punto y aparte en 2007 para iniciar una etapa política en la que asumió, entre otras responsabilidades, Fiestas, Obras y Seguridad. La marcha del exalcalde José Alberto Díaz lo ha situado ahora como portavoz local de CC.



¿Cómo afronta esta etapa?

Con ilusión, pero sobre todo con responsabilidad.

¿Qué balance hace del mandato y de la gestión del gobierno local?

Gestión ha habido muy poca, por no decir ninguna. El actual grupo de gobierno ha estado principalmente con los proyectos y los contratos de servicios que ya teníamos nosotros encaminados, adjudicados o directamente en funcionamiento. Estamos en un mandato que va camino de ser el mandato en blanco. También hay que decir que este es un gobierno que no es tolerante ni respetuoso con los que piensan distinto.

¿En qué se está fallando en el municipio?

Se está fallando en participación ciudadana, que ha desaparecido. Eso no solo ocurre porque los centros ciudadanos estén cerrados por la pandemia, sino porque el gobierno ha provocado que la mayoría de los colectivos vecinales dejen de tener actividad. Mi apreciación es que no creen en el movimiento vecinal y que están haciendo todo lo posible para intentar ahogarlo y que no exista. Están convirtiéndose en un gobierno anclado en el despotismo ilustrado y su todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Por otra parte, lo que está sucediendo en seguridad ciudadana es gravísimo. Posiblemente, y con el camino que llevamos, no va a entrar ni un solo policía nuevo hasta marzo de 2023.

¿Y el ámbito social?

Prefiero no criticar prácticamente nada en cuanto a gestión social, no porque considere que todo es perfecto, sino porque tenemos un compromiso de no hacer política con la miseria de la gente. ¿Qué critico de Rubens Ascanio? Que está realizando una política que, buena o mala, utiliza para propaganda personal. No es normal que en cualquier vídeo para anunciar medidas o servicios siempre aparezca él como protagonista. Al final es utilizar las necesidades de la gente para intentar obtener algo de protagonismo, y eso no es ético.

¿Cómo es su relación con el grupo de gobierno?

Hay concejales con los que tengo mayor afinidad y otros con los que no hay relación. Con el alcalde, cuando él era secretario de Javier Abreu y cargo de confianza del PSOE, tenía una relación bastante fluida y de vez en cuando pasaba por mi despacho a hacer alguna gestión. Sin embargo, en el último año se han ido enfriando esas relaciones, y no sé por qué. Por ejemplo, en Corpus entré en la Catedral, fui a saludarlo y me viró la cara, se fue para otro lado. No sé si es que sabía ya que me iban a nombrar portavoz municipal o qué era… Espero que por el bien del municipio la relación sea fluida para poder llegar a acuerdos en beneficio de La Laguna.

¿Usted será el candidato de Coalición Canaria en 2023?

Eso es el futuro; no lo sé. Ahora mismo soy portavoz municipal. Vamos a demostrar que el compromiso de CC con la ciudadanía está vigente con una oposición responsable.

Al margen de que sea el candidato o no, ¿ve a CC pactando con el PSOE?

No lo sé. La política de pactos se determina cuando los ciudadanos depositan su voto y deciden cuál es la representatividad en el Pleno. La aritmética es la que va a marcar quiénes forman mayoría y quiénes no. Ejemplo claro es el nuestro: estamos en la oposición habiendo ganado las elecciones, porque los partidos que se autodenominan de izquierdas sumaron catorce. Y digo partidos que se autodenominan de izquierdas porque algunos no lo parecen. Está muy bien la propaganda de Somos de izquierdas, Somos progresistas…, pero eso hay que demostrarlo en el día a día, en los hechos. Y lo que se está viendo es que CC es mucho más progresista y mucho más de políticas sociales que buena parte del actual gobierno.

¿Qué opina del giro del discurso en diferentes asuntos de Unidas se Puede con respecto al mandato anterior?

Hay que preguntarles a ellos qué piensan sobre algunos temas que en el mandato anterior defendían a capa y espada como modelo de la pulcritud. Por ejemplo, llevan dos años gobernando y del Plan General de Ordenación no sabemos absolutamente nada, cuando fueron abanderados de la lucha en la defensa del suelo rústico. Se están retratando: son una caricatura de lo que eran.

José Alberto Díaz lamentó en algún pleno que el Partido Popular estaba alineado con el gobierno. ¿Usted también cree que a esa formación le ha faltado labor fiscalizadora?

Ellos tienen un estilo de oposición que consideran que es el adecuado, y yo los respeto. En su lugar yo haría otro tipo de oposición; pero ellos han decidido eso y yo no tengo nada que objetar. Quienes tendrán que valorarlo o no serán los votantes del PP y los órganos del partido.

¿Le parece excesivo que un partido con dos concejales tenga dos en dedicación exclusiva y cobrando como tal?

Si hubiera alguna responsabilidad o tuviéramos que criticar eso, a quien hay que mirar no es al PP, sino al que lo decidió. Con la misma tabla que se empleó en el mandato pasado, a CC le corresponderían tres concejales liberados; al PP, uno, y a Cs, uno. El alcalde tomó la decisión de que no, y liberó a un concejal por cada grupo y después actuó como si estuviera regalando liberaciones a otros ediles a través de comisiones a las que fueron asignados, como si el dinero fuera suyo y pudiera comprar o no voluntades. En CC tenemos a un edil liberado y a un segundo al que le han asignado la presidencia de una comisión. Nos correspondería, si usáramos la ratio anterior, otro más, pero no pensamos exigirlo; creo que eso debe salir del grupo de gobierno. No quiere hacerlo, no pasa absolutamente nada. Y tampoco vamos a criticar que el alcalde libere a los concejales de la oposición que le dé la real gana para intentar tenerlos más o menos contentos. Nosotros vamos a hacer la misma oposición nos liberen a ediles o no.

¿Cómo ha visto a Cs?

Digo lo mismo que con el PP: creo que son sus votantes los que han de valorarlos.

¿Qué opinión le merece el cese del concejal Alfredo Gómez como presidente de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?

Es un claro ejemplo de la utilización de las liberaciones por parte del señor alcalde para pretender coaccionar o comprar las voluntades de los concejales de la oposición según me rías las gracias o no. Ejemplifica el uso mezquino del dinero público a beneficio puramente partidista y político. Nombrar a un concejal presidente de esa comisión es para controlar la transparencia y el buen gobierno; este edil empieza a ejercer las funciones que el alcalde le decretó y, como no le gustó que este señor detectara una serie de presuntas irregularidades y las llevase al juzgado, lo cesa y le quita el sueldo. No es serio. El dinero público no está para eso.

¿Qué opina de la labor de su compañero José Alberto Díaz?

Fue un alcalde que hizo todo lo que pudo y más para resolver los problemas contemporáneos que encontró en su mandato y que no tuvo nada fácil su labor. El mérito de su gestión algún día este municipio lo reconocerá.

¿Usted se sintió incómodo en el grupo de CC en algún momento del mandato pasado?

No necesariamente. Como en todas las familias tenemos momentos donde estamos de acuerdo y otros en los que no. Mis diferencias eran puntuales, en momentos determinados, como en todos los grupos. Lo que sí hubo siempre por mi parte, por la de José Alberto y por la del grupo de gobierno fue lealtad con el proyecto. A mí jamás se me podrá acusar de ser desleal a mi partido o a mi líder, que fue José Alberto durante todo el mandato pasado.

Tras quedarse fuera del gobierno, ¿cómo reaccionó la militancia? ¿Había quienes eran más del poder que de CC?

Tampoco se han producido muchas bajas, quizá siete, ocho… Cierto es que el calor del gobierno hace que personas se te acerquen y después esa afinidad desaparece. Pero eso no ocurre con los militantes, que lo siguen siendo. CC es un partido muy enraizado en el municipio y tenemos una organización muy potente. Estamos muy reforzados; solo en este mes tenemos quince nuevas solicitudes de afiliación.