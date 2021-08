La Intervención, el órgano fiscalizador del gasto económico del Ayuntamiento, dictó en 2015 que la actividad que se le estaba encomendando a la Banda La Fe tenía que salir a concurso. El Consistorio lagunero ya se encontraba entonces manos a la obra con los pliegos para proceder a la licitación de este servicio. El posterior anuncio de Coalición Canaria (CC) de que buscaría alguna vía para no realizar el concurso generó una polémica tras la que poco más se ha sabido. Ahora, el nuevo concejal de Fiestas, el socialista Badel Albelo, explica que la fórmula que se está empleando para evitar los problemas anteriores es la del contrato menor.

«A la Banda La Fe, cada vez que ha colaborado con nosotros, se le ha pagado en caché, e Intervención no ha levantado reparos porque hasta ahora nunca se han superado los 15.000 euros. Se le ha pagado por un proyecto determinado a una actuación determinada», expresó el edil sobre el mecanismo empleado en la actualidad. «La Banda La Fe es la más antigua del municipio de La Laguna y es verdad que a lo largo de todos estos años ha sufrido una serie de modificaciones en cuanto a la voluntad política que han lastrado la gestión de la propia banda», manifestó el concejal.

El embrollo de los últimos años hunde sus raíces incluso en la desaparición de la Banda Sinfónica Municipal de San Cristóbal de La Laguna, tras la que surgió la Banda La Fe. La nueva formación heredó entonces el papel que había desempeñado el otro conjunto musical. Fue en 2014 cuando la concejala de Cultura de la época, María José Castañeda (PSOE), anunció que se estaba negociando la cifra para licitar el servicio que La Fe prestaba al Ayuntamiento. En concreto, se refería a todos aquellos conciertos, actuaciones en las procesiones y actividad musical que se lleva a cabo en los actos institucionales. Según dijo, hasta ahí se suscribía un contrato por una cantidad determinada de una manera «más bien irregular».

«No entiendo el miedo a que las cosas quieran hacerse bien», apuntó Castañeda en septiembre de 2014 tras el temor suscitado en la Banda a perder la exclusividad que había tenido. Yeray Rodríguez, durante su etapa como edil de Cultura, afirmó en marzo de 2016 que seguían trabajando en la misma línea. Sin embargo, después la gestión de las bandas pasó de Cultura a Fiestas. Ya en febrero de 2017, la por entonces responsable de los festejos locales, Atteneri Falero (CC), señaló públicamente que se buscaría una «alternativa» para la licitación. Aquello generó contestación, especialmente por parte de Unidas se Puede, por entonces en la oposición y que hoy gobierna en pacto con el Partido Socialista (PSOE) y Avante.

Bandas y pandemia

La vía del concurso sigue ahora mismo sin estar clara. «Estamos en fase de estudio, viendo cuál es la mejor alternativa para la banda en cuestión, pero, sobre todo, no solo nos preocupa la Banda La Fe, sino el resto de las bandas por la situación pandémica», defendió el actual concejal de Fiestas, Badel Albelo, que también expuso que se han dirigido al Gabinete Jurídico. «Yo creo que ahora la gestión tiene que estar centrada fundamentalmente en poder programar para poder insertarlos a todos ellos en la programación», indicó el político socialista.

«Nosotros tenemos que estudiar si dentro de nuestro proyecto cultural o nuestro proyecto de política entra el poder redactar unos pliegos y sacarlos adelante; no es un trabajo que se pueda hacer de un año para otro», comentó. ¿Y los pliegos que habían dicho en mandatos anteriores que estaban en elaboración? «Yo no los he visto. Sí es verdad que estaban adheridas todas las bandas de música a Cultura y se han pasado a Fiestas», aseveró Albelo, antes de insistir en que desde esta concejalía lagunera están «centrados y volcados» en «poder programar para que todas las bandas tengan cabida en la programación» del municipio. «Por ahora, desde el área de Fiestas, que es donde están adheridas casi todas las bandas, es prioritario, antes de este concurso, buscarles espacios donde ellas puedan mostrar todo su trabajo», planteó el máximo responsable de la Concejalía de Fiestas.