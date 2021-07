La última vez que el problema estuvo de actualidad, en junio del pasado año, fueron quince los coches afectados. Ya entonces varias decenas de vehículos habían sido dañadas, mientras que posteriormente los mismos episodios han continuado y hoy sigue el malestar vecinal. El Ayuntamiento de La Laguna asegura que está intentando poner coto a los actos violentos de una mujer que frecuenta el barrio de Las Gavias y que se ceba con los automóviles y, de una forma especial, con sus retrovisores. El concejal de Bienestar Social y alcalde accidental, Rubens Ascanio, precisó que la fórmula que están tratando de aplicar es la de obtener la custodia de la protagonista de estos hechos.

«Después de mucho tiempo de estar en una situación precaria, su trabajadora social emitió un informe para trasladarlo al juzgado de La Laguna», contextualizó Ascanio, antes de detallar: «Ella, evidentemente, no quiere ningún tipo de tutela del área de Bienestar Social o de cualquier otra administración que se encargue de todo lo que tiene que ver con la salud mental». El edil de Unidas señaló a continuación que en 2020 se dieron algunos pasos, aunque al final el resultado no fue el esperado. Según dijo, hubo un proceso de «internamiento no voluntario en el Hospital Universitario, el verano pasado, y prácticamente nueve días después de ese internamiento voluntario, de forma inexplicable, se le dio el alta y, a partir de ahí, todo el esfuerzo que se hizo desde el juzgado, desde los servicios sociales… quedó en agua de borrajas».

En opinión de Rubens Ascanio, «hubo una mejoría» debido a aquel tratamiento. «Pero, una vez ya en situación de alta, ahí vuelve a ser la persona la que decide si se toma o no se toma el tratamiento, si usa los recursos que se le están ofreciendo o no, porque se le han tramitado ayudas incluso para vivienda y nunca las ha llegado tampoco a culminar», expresó sobre este caso en el que la paciencia vecinal ha rozado el límite en varias ocasiones. «Sigue la misma situación», sintetizó David Gutiérrez, que durante los últimos años ha ejercido como portavoz vecinal de este barrio.

«Es una situación muy complicada. Vamos a seguir trabajando en el camino de obtener la custodia de la persona, porque, evidentemente, no tiene condiciones a día de hoy para cuidarse», manifestó el líder de Unidas se Puede. «Y esa es la prioridad fundamental», apostilló. «También nos preocupa todo lo que tiene que ver con la situación social del entorno del barrio, donde está actualmente viviendo», añadió.

Asimismo, apuntó que también hay en marcha un proceso de «cierre y adecuación del solar» donde se ha estado alojando, «que no reúne condiciones desde hace ya muchos años y la Gerencia de Urbanismo está trabajando duro para que ese espacio esté en la mejor situación lo antes posible, que eso también va a ayudar muchísimo». El titular de Bienestar Social y Calidad de Vida completó: «Esperamos que, nuevamente, el juzgado nos permita actuar para darle ese tratamiento no voluntario pero necesario para mejorar sus condiciones de vida».