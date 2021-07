El portavoz de Coalición Canaria (CC) en La Laguna, Jonathan Domínguez, mostró ayer su respaldo a la Policía Local en el conflicto que mantiene con el grupo de gobierno y que ha tenido un especial protagonismo en las redes sociales en los últimos meses. Acompañado por el secretario general de esta formación política en el municipio, Francisco José Hernández, Domínguez instó al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), a que retome las negociaciones.

«Si a lo largo de este verano el grupo de gobierno no retoma las negociaciones con los sindicatos para solucionar el grave problema que están denunciado, elevaremos una moción al pleno del mes de septiembre, como máximo órgano de representación del municipio, para el debate de la situación de la Policía Local», expresaron desde la formación nacionalista.

Jonathan Domínguez indicó que su última firma como edil de Seguridad fue para convocar 21 plazas de policía, y planteó que la posterior gestión del proceso ha llevado a que hoy falten esos 21 agentes, 20 más que se han jubilado en los últimos dos años y otros nueve que lo harán durante el presente ejercicio. «Tenemos -50 policías», cifró.

«Datos catastróficos»

«No se concibe que el alcalde haya declarado que tiene cosas más importantes que resolver en estos momentos que el conflicto con la Policía Local, ya que hoy en día la prioridad es controlar la covid-19, y sin la Policía Local es casi imposible, de ahí los datos catastróficos de nuestro municipio», recoge la nota de prensa remitida este jueves desde Coalición Canaria.

Domínguez expuso también que el problema de efectivos se había ido solventando «dando horas extra a mansalva para que no hubiera conflictividad», pero que eso ha ido «quemando» a los agentes. Además, se refirió a algunas situaciones que se están produciendo por contar con una plantilla diezmada, como que no esté funcionando el Grupo Gara –centrado en la violencia de género– o que el pasado fin de semana no hubiese servicio de Atestados, entre otras.