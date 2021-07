Un ruego se dejó escuchar este domingo más alto que cualquier otro en el transcurso del día grande de las fiestas en honor a San Benito Abad, en La Laguna. El final de la pandemia fue la petición que más repitió, y que entonó incluso el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, a su llegada a la ermita a media mañana para asistir a la misa en honor al santo. Un año más, las fiestas patronales han vuelto a ser diferentes en la Ciudad de los Adelantados debido a la crisis sanitaria, pero el programa de actos ha recuperado algunos de los momentos más importantes y, aunque ayer las carretas, los animales y los bailes no ocuparon las principales vías del casco histórico, se disfrutó del olor a tradiciones.

Las fiestas en honor a San Benito Abad arrancaron el pasado 30 de junio y se prolongarán hasta el final de la presente semana. Este domingo, la actividad se concentró en el entorno del barrio de San Benito con una visita a los balcones engalanados que participan en el concurso puesto en marcha este año y cuyo recorrido finalizó en la ermita, donde pasadas las once de la mañana dio comienzo la misa en honor al santo con la asistencia únicamente de sus más fieles feligreses.

A pesar de la ausencia de romería también este año, fueron algunos los que se animaron a vestir los trajes típicos, como fue el caso de los representantes de la Corporación lagunera, así como algunos vecinos que participaron en las ofrendas realizadas durante la mañana en el barrio de San Benito. Así, el ambiente festivo se dejó notar en la plaza de la ermita de donde muchos salieron cargados además con pequeños panes puesto que las ofrendas ayer en la entrada del templo presentaron esta pequeña recompensa para los visitantes, quienes agradecieron cualquier detalle puesto que por fin ayer se dejó notar el verano en las calles de Aguere. Y porque, además, como viene siendo tradición, el mercado lagunero cerró ayer sus puertas como homenaje al santo patrón.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, reconoció este domingo –ataviado con el traje típico– que «es una pena que, en un día como hoy, nuestras calles no estén llenas de personas y con la vistosidad que acompaña siempre a esta romería». Sin embargo, reconoció que es necesario hacer alarde de «responsabilidad» por parte de toda la población, así como del equipo de Gobierno que, «con mucha lástima, ha tenido que decantarse por suspender aquellos actos que aglomeran a demasiadas personas en vía pública» pero «era algo que sabíamos que podía pasar y al final nuestros presagios se confirmaron, por eso ahora lo único que nos queda es rezarle a San Benito» para que esta situación llegue a su fin, reconoció el alcalde socialista.

No obstante, los laguneros no dejaron de acudir a una de las citas más importantes de esta jornada festiva, «la misa, que es uno de los actos que dan el pistoletazo a la romería», expresó el alcalde quien destacó «la importancia de este acto religioso y solemne» al que sin embargo no pudieron asistir todos los representantes de la Corporación lagunera debido a las últimas restricciones que han entrado en vigor en Tenerife y que han obligado a reducir aún más los aforos de los lugares de culto.

Será el próximo año cuando la romería de San Benito cumpla 75 años y el equipo de Gobierno ya ha mostrado sus deseos de que la normalidad vuelva a los festejos en 2022 «para que lo disfrutemos todos los laguneros y toda Canarias», expresó Luis Yeray Gutiérrez quien lamentó haber tenido que limitar mucho los aforos de los espacios en los que tenían previsto programar los diferentes actos de esta fiestas. De ahí que buena parte de las actividades se hayan concentrado en el Teatro Leal, donde además se han establecidos aforos más reducidos de lo que exige la norma para garantizar en todo momento la seguridad de los asistentes y poder celebrar los actos.

Por su parte, el concejal de Fiesta de La Laguna, Badel Albelo, destacó el deseo del Ayuntamiento de «conservar y continuar con la tradición», así como de «trasladar un mensaje de optimismo a la ciudadanía» a través del programa de actos previsto. Además, la fiesta ha llegado a todas las calles a través del engalanado de las principales vías de la ciudad, una iniciativa que también ha animado a los vecinos a embellecer sus ventanas y balcones, no solo para optar a alguno de los premios previstos en el certamen sino para vivir las fiestas, aunque sea de una forma mucho más íntima.

El concejal de Fiestas también destacó los numerosos actos solidarios que ha puesto en marcha en Ayuntamiento de La Laguna con esta nueva edición de las fiestas. De este modo, las familias más necesitadas recibirán ayudas como la ofrenda que se realizó ayer durante la misa en honor a San Benito en la que participaron ocho parejas ataviadas con la indumentaria típica de cada isla y que realizaron una donación con alimentos típicos de las Islas. El día anterior, además, se entregaron más de un centenar de cestas con alimentos de primera necesidad y no perecederos para las personas más necesitada de este barrio.

Las fiesta en honor a San Benito adquieren de este modo, poco a poco, un cariz diferente desde que la pandemia irrumpiera en la vida de todos los laguneros. No obstante, los vecinos no pierden las tradiciones y durante la jornada de ayer se pudo ver a algunas personas ataviadas con sus trajes típicos para celebrar este día en el que la música del Archipiélago y las más ricas comidas debieron conquistar las calles de La Laguna que, no obstante, ya fija la vista en el próximo año, cuando todos esperan que vuelva la normalidad.