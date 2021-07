El Ayuntamiento de La Laguna reparará de forma urgente el pavimento del tramo final de la calle Herradores, que desemboca en la Avenida Trinidad, en el casco histórico, para reabrir la vía al tráfico de vehículos de menos de 3.500 kilos. Además, se estudiarán medidas para agilizar el tráfico en la Trinidad y se estudiarán puntos para instalar zonas de carga y descarga en El Juego y la misma Trinidad.

Es el acuerdo unánime que alcanzaron los grupos políticos en el pleno de La Laguna celebrado este jueves, que volvió a contar solo con el alcalde y los portavoces, mientras el resto de ediles participaban de forma telemática, por el empeoramiento de la situación sanitaria en Tenerife por la pandemia de la covid. De esta manera, el Consistorio responde a la solicitud de los comerciantes de esta zona del centro histórico de reabrir esta parte de Herradores al tráfico para facilitar la llegada de clientes.

Los grupos alcanzaron el acuerdo tras un receso en el debate sobre las soluciones a las demandas planteadas por el comercio local. Estas peticiones fueron trasladadas al pleno por uno de los comerciantes de las calles Herradores, Heraclio Sánchez, Trinidad y Barcelona, Celso Rodríguez, elegido como portavoz por el colectivo. «Hemos perdido más de un 30% de la facturación por el cierre de esta vía, del que no se nos informó debidamente», aseguró durante su intervención en la sesión plenaria.

La moción sobre la exigencia de los comerciantes fue elevada al órgano de máxima representación política municipal por el concejal de Ciudadanos Alfredo Gómez. Además de la merma de clientes, la moción trasladó la queja de las empresas de logística por la eliminación de zonas de carga y descarga, así como la dificultad de transportar mercancías pesadas.

Otra de las reivindicaciones manifestadas en el pleno por Celso Rodríguez a través de videoconferencia no fue atendida al no figurar en la moción y no contar con el apoyo del Gobierno municipal: la vuelta del tráfico a la calle Heraclio Sánchez, peatonalizada hace más de un año y ahora embellecida en una medida que Santiago Pérez, concejal de Urbanismo, calificó de «exitosa» por la reducción de contaminación y la dinamización que ha dado a esta parte de la ciudad.

El mismo Santiago Pérez se mostró abierto a buscar soluciones para el cierre temporal de la parte final de Herradores, que permitan la reactivación comercial, pero rechazó que se permita la circulación del tráfico pesado, pues este tramo forma parte del casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999, y lo prohíbe de forma expresa el plan que lo regula –Plan Especial de Protección (PEP)– para evitar daños en el pavimento de esta peatonal y en los edificios protegidos.

Precisamente el paso de vehículos de menos de 3.500 kilos –que sí pueden circular por las peatonales, aunque de forma limitada en muchas de sus calles– obligó a cerrar esta parte de Herradores que desemboca en la Trinidad para reparar el pavimento y evitar más daños en los inmuebles. Los trabajos urgentes que se acordaron hacer en esta vía permitirán su reapertura tan pronto como sea posible, un compromiso que aplaudió Celso Rodríguez, el representante del comercio local.