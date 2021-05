Me quiero, me muevo es el eslogan con el que el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna desarrolla una campaña para animar a la ciudadanía a practicar deporte. Con esta acción no solo pretende fomentar la salud física, sino generar optimismo y mejorar el estado de ánimo de la población tras casi año y medio de crisis sanitaria y restricciones. La misma se dirige a personas de todas las edades. Para ello visibiliza, utilizando imágenes llamativas, la mayor parte de las disciplinas deportivas que se practican en el municipio, tanto en el medio urbano y natural como en instalaciones. Se pretende que la campaña sea inclusiva y abarque todos los sectores, tanto con el deporte femenino, como con el adaptado y desde el amateur hasta el profesional.

Esta propuesta trata de incidir en los beneficios del deporte desde la erspectiva emocional. Además de contar con un eslogan fácilmente reproducible y pegadizo, trabaja la autoestima y el autocuidado. «Con esta campaña invitamos a la ciudadanía a utilizar las instalaciones y los recursos que el Ayuntamiento pone a su disposición, pero apelamos a la responsabilidad individual, también», afirma Idaira Afonso, concejala de Deportes y presidenta del Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna.

Un antes y un después

ldaira Afonso explica que «con esta campaña se quiere marcar un antes y un después». «Es una campaña para fomentar la práctica deportiva segura, vencer miedos e ir recuperando cierta normalidad en el ámbito deportivo». La edil hizo hincapié en el compromiso de su área con el deporte adaptado, que se visibilizará en el marco de esta acción de comunicación.

Durante 6 meses se intercalarán acciones en redes sociales, prensa y en medios digitales, así como cartelería en todas las instalaciones deportivas y espacios públicos del municipio.

En el medio urbano, natural o en instalaciones: La Laguna con tu deporte es el segundo eslogan de la campaña, que pretende resaltar la diversidad de espacios y disciplinas deportivas presentes en La Laguna y hacerlas llegar de forma gráfica a la población. Para dar vida a cada deporte seleccionaron, mediante sorteo, uno o dos clubes por disciplina e incentivarán el interés con imágenes en acción de las figuras más destacadas del deporte lagunero de surf, fútbol, baloncesto y voleibol.

