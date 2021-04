La Policía Local de La Laguna se niega a hacer horas extras más allá de su jornada laboral en protesta por la carencia de efectivos. Esto han acordado todos los sindicatos con representación en el cuerpo de seguridad municipal –CSIF, STAP, UGT, IC, CCOO, USO y Asipal– después de ver cómo sus demandas urgentes de más agentes “no han recibido respuesta” del gobierno lagunero. Ante esta situación “insostenible”, los siete sindicatos han creado la Comisión de Conflicto Laboral –con un representante de cada uno de ellos– para preparar movilizaciones en los próximos meses.

Los sindicatos aseguran, en un comunicado conjunto, que la Policía Local de La Laguna “sufre desde hace años una brutal carencia de efectivos, que en los dos últimos años ha ido a más ya que se han seguido jubilando policías sin que se haya repuesto plaza alguna desde los últimos ocho años, llegando a un punto insostenible en el cual no se puede garantizar un servicio en condiciones”. “La desidia y el abandono es tal”, aseguran los representantes de estos funcionarios, que “los oficiales del cuerpo están haciendo labores de subinspectores y se carece de inspectores”.

Domingo Chávez, representante de STAP Canarias en el cuerpo lagunero, asegura que “de 250 agentes se ha pasado a 170, mientras los asuntos a atender no paran de crecer”. Por ejemplo, Chávez recuerda la sobrecarga que supone para la Policía Local lagunera el control de las restricciones de la pandemia del coronavirus y la presencia en La Laguna de los dos mayores campamentos de acogida de migrantes de Canarias, en los cuarteles de Las Raíces y Las Canteras, que albergan a alrededor de 2.500 personas llegadas en pateras y cayucos al Archipiélago. “Es una sobrecarga que no viene acompañada de más medios humanos. Y así no podemos seguir. Hemos dicho basta y no estamos dispuestos a hacer más refuerzos”, dejó claro.

“En los últimos dos años, el nuevo grupo de gobierno se comprometió a realizar mejoras en el cuerpo para solventar estas y otras carencias, sin que estas se hayan convertido en realidad”, denuncian los siete sindicatos en el comunicado conjunto. El gobierno lagunero (PSOE, Unidas Se Puede y Avante) solo aclara que hay agentes que han comenzado a negarse a hacer servicios extras pero que los sindicatos no les han comunicado “de forma oficial” la decisión de que todo el cuerpo deje de hacer refuerzos, lo que puede crear un grave problema organizativo.

“Se ha llegado a una situación en la que la Policía Local de La Laguna dice basta. Basta de más servicios sin control ni delimitación, basta a afrontar una pandemia en constante exposición y en situaciones de riesgo, basta de asumir la inmigración en el municipio y sus consecuencias, al recaer muchas incidencias en esta Policía Local sin los recursos necesarios, no siendo ni siquiera de la competencia directa de los agentes laguneros”, denuncian los siete colectivos que representan a la plantilla.

Los policías exigen una adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para paliar las dificultades de afrontar toda esta carga de trabajo. “Lo único que hemos recibido en estos dos años de mandato han sido falsas promesas y largas reuniones para finalmente no obtener más que obstáculos, minucias y seguramente agotar el mandato sin ofrecer compensación alguna a este colectivo en un claro gesto de insolidaridad política y vacío sin precedentes”, detallan CSIF, STAP, UGT, IC, CCOO, USO y Asipal.

Programa de movilizaciones

Tras anunciar el rechazo a realizar refuerzos fuera de la jornada oficial, la Comisión de Conflicto Laboral preparará un programa de movilizaciones y se reunirá con los partidos de la oposición para exponerles sus urgentes demandas. “Haremos todo lo que sea necesario para que contemos con una plantilla proporcional a las exigencias del cuerpo de seguridad del tercer municipio más poblado de Canarias”, concluyó Domingo Chávez.