El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna denunció ayer que el gobierno municipal “filtrara” informes internos que “han servido a un medio de comunicación” –Canarias Ahora– para “atacar a un funcionario” del Consistorio. Juan Antonio Molina, portavoz de la formación naranja, se refiere al informe del área de Presidencia y Planificación que concluye que el Consistorio debe hacerse cargo de los 55.000 euros –incluidos impuestos– que gastó Fernando Clavijo, exalcalde lagunero, para defenderse de un procedimiento judicial, el caso grúas, que archivó el Tribunal Supremo sin observar el menor indicio de delito.

Según Ciudadanos, la filtración del informe por parte del gobierno lagunero permitió al medio de comunicación “ningunear” a un funcionario, en concreto al responsable del departamento de Presidencia y Planificación, del que el medio aseguró que es “próximo” a Fernando Clavijo. “Es impresentable que se trate de manchar el nombre de un funcionario, tratando de simular o retratar una supuesta afinidad a un partido político concreto gracias a la filtración del documento”, asegura el portavoz de Ciudadanos. “Si quieren hacer política de esto, que el grupo de Gobierno dé la cara y deje de utilizar la imagen de un funcionario como escudo”, matizó Molina, que añadió: “Si el grupo de gobierno es capaz de señalar a los funcionarios del Ayuntamiento que son afines a CC y repudiarlos por esa razón, se recrea una realidad reprochable e indigna”. “Quien es capaz de identificar enemigos es porque cree tener personas afines, algo que pone al pie de los caballos a los funcionarios del Consistorio”, remarcó Juan Antonio Molina, quien exige al grupo de gobierno que “deje que los funcionarios trabajen y que sólo se les exija el trabajo que deben realizar, dentro de su correcta praxis y dentro de la libertad de criterio técnico y opinión”.

“El gobierno municipal debería estar contento porque ha sacado a CC del poder con el caso grúas costándole 55.000 euros al pueblo lagunero. Es decir, han alcanzado el gobierno a cambio de los honorarios de un abogado que serán abonados por todos los vecinos”, afirmó el edil de Ciudadanos. Por último, Juan Antonio Molina quiso dejar claro que “no seremos nosotros quienes juzguemos los criterios técnicos de los funcionarios, ya que, de por sí, tienen una responsabilidad inmensa en un Ayuntamiento en el que quien suele gobernar no conoce, no sabe o no entiende, y se remite a la responsabilidad, incluso penal, que a veces tienen que asumir los funcionarios públicos”. “No todo vale en política porque acabaremos por convertir el Ayuntamiento en un chiringuito, y esto demuestra que La Laguna debe quedar en buenas manos”.