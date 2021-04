El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife reitera su petición para que se destinen 1,2 millones de euros para garantizar la seguridad vial de la TF-226, también conocida como la calle El Sol, en El Rosario. Los vecinos de la zona y el Consistorio reclaman desde hace más de 20 años la mejora de este tramo de carretera donde se han producido varios atropellos. El convenio para ejecutar esta actuación se firmó en julio de 2019, pero según denuncia el alcalde de la localidad, Escolástico Gil (IR-Verdes), “la obra no se licita y el cabreo es generalizado”.

La formación nacionalista recuerda que presentaron una enmienda al presupuesto de 2021 por importe de 1,2 millones que fue rechazada por PSOE, Cs y Sí Podemos Canarias. “El Ayuntamiento de El Rosario presentó una reclamación al presupuesto para que se incluyese la partida y nosotros la apoyamos, pero los tres grupos que gobiernan volvieron a rechazarla”, lamenta CC.

“La postura de Sí Podemos Canarias es oportunista e, incluso, se puede considerar como una tomadura de pelo a la ciudadanía. Tuvieron dos oportunidades para apoyar la propuesta para garantizar la seguridad vial de la TF-226 y se negaron porque la hicimos nosotros y ahora piden 200.000 euros. Es una propuesta para intentar quedar bien, pero los vecinos de El Rosario no son tontos”, afirman desde CC.

Los nacionalistas subrayan que el proyecto para la mejora de la TF-226 “lleva desde mayo de 2020 en el Cabildo y no ha sido impulsado desde el punto de vista político”. A su juicio, “estamos ante otro claro ejemplo de la falta de liderazgo en el Cabildo. El presidente, Pedro Martín, no es capaz de resolver los problemas de la ciudadanía y la falta de gestión es evidente, con la ejecución más baja del presupuesto de los últimos años. Si no se trabaja, es muy difícil que los proyectos salgan”.

El pasado enero, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, mostró su indignación por el retraso en una actuación que tiene “un convenio firmado desde hace más de un año y medio para mejorar la seguridad en esta vía, donde se han producido varios atropellos. Para Gil, “no es una cuestión política, sino de vidas humanas”.