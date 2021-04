“Estoy harto. La Laguna no puede soportar toda la presión migratoria de la Isla y el 70% de la de toda la región”. Luis Yeray Gutiérrez, alcalde socialista de La Laguna, exigió ayer “una respuesta inmediata” al Gobierno central y a las administraciones canarias para que se reparta la acogida de los migrantes que llegan de forma clandestina al Archipiélago en busca de una vida mejor entre los municipios isleños hasta que se les derive a otros puntos del país o se les devuelva a sus lugares de origen. “No es justo que de los 4.000 migrantes que siguen en las Islas, como informó el delegado del Gobierno central en Canarias [Anselmo Pestana], 2.500 se concentren en los dos centros abiertos en La Laguna”, subrayó Luis Yeray. “¿Y qué pasa con los demás municipios? ¿Dónde está su solidaridad?”.

Los dos campamentos

El alcalde se refiere a la apertura en La Laguna de las dos mayores instalaciones de acogida de migrantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en esta nueva crisis derivada de la llegada de pateras y cayucos a Canarias procedentes del África Occidental: los campamentos de los cuarteles de Las Raíces –abrió el 9 de febrero– y Las Canteras –26 de febrero–. “Vamos a seguir tendiendo la mano, planteando alternativas, siendo comprensivos pese a las nulas competencias que tenemos en política migratoria, porque son seres humanos y hay que atenderlos. Y también vamos a seguir agradeciendo a los laguneros su respuesta solidaria y cívica, que ha permitido que no se haya producido el menor problema de convivencia. Pero este modelo no se puede mantener porque no es el adecuado, ni para los laguneros ni para los migrantes”, explicó el alcalde.

“No he recibido ni una llamada de otros municipios o los cabildos”, se quejó Luis Yeray, quien pide “menos opiniones y más soluciones” a las administraciones públicas isleñas y nacionales. “Está muy bien que los políticos opinen, que se exijan soluciones, que se lancen críticas, pero alternativas para el reparto de migrantes en otras localidades de la provincia tinerfeña no he oído ninguna”, enfatizó el alcalde lagunero, quien elevó ayer de nuevo sus exigencias al Estado. “Me da igual el color político”, en referencia a que el Ejecutivo estatal también está gobernado por el PSOE. “Esta es una cuestión de acciones, no de palabras, y de sentido común”, quiso dejar claro.

Luis Yeray Gutiérrez, de hecho, reiteró ayer a la directora general de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Migraciones, María Teresa Pacheco, la necesidad de que exista “un mayor equilibrio territorial” para acoger a las personas migrantes que llegan a Canarias, “no solo entre otras comunidades autónomas españolas y regiones de la Unión Europea, sino también entre el resto de municipios del Archipiélago”. Lo hizo durante la reunión celebrada en la sede consistorial de la Casa de los Capitanes, en la que también participaron las representantes de las organizaciones no gubernamentales OIM y Accem, que gestionan los centros de acogida temporal de Las Canteras y Las Raíces.

Hechos en vez de promesas

“Pacheco nos ha trasladado que están buscando soluciones pero lo que necesitamos son hechos. Y se necesitan alternativas porque, por encima de todo, esos centros de Las Canteras y Las Raíces no cumplen con las condiciones para atender a un total de 2.500 personas. Lo reconocen las propias organizaciones que llevan su gestión y que afrontan por primera vez un desafío tan grande como este”, recordó el líder de los socialistas laguneros. Luis Yeray precisó que el Ayuntamiento carece de competencias incluso para mejorar esas instalaciones porque es suelo “propiedad del Ministerio de Defensa”.

“El tiempo nos ha dado la razón cuando en el Ayuntamiento apostábamos, desde un primer momento, por un sistema de centros de acogida de pequeña dimensión y diseminados en diferentes puntos de Canarias, ya que en los dispositivos de grandes dimensiones, en los que se concentran cientos de personas en circunstancias complicadas, se hace mucho más difícil la convivencia”, zanjó el alcalde.

Luis Yeray agradeció “la atenta receptividad” de la directora de Inclusión y Atención Humanitaria pero concluyó que espera que “la petición de solidaridad que el Ayuntamiento lagunero ha elevado al resto de administraciones sea atendida no solo con palabras sino con hechos, altura de miras y sentido de la responsabilidad”.

“Cuidado” con los extremismos

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, pidió a los partidos y colectivos sociales “responsabilidad” en los mensajes que envían sobre la crisis migratoria en las Islas. Lo enfatizó después de que la sede del PSOE en La Laguna sufriera el pasado viernes el cuarto acto vandálico en seis meses, al aparecer pintadas relacionadas precisamente con la situación migratoria, como “Canarias antirracista”. Este ataque al PSOE lagunero se produjo además la víspera de una concentración convocada enesa misma sede por la Asamblea de Apoyo a los Migrantes en Tenerife, que fue suspendida al no contar con la autorización de la Delegación del Gobierno central en Canarias. “Cuidado con los mensajes que se lanzan porque pueden provocar graves problemas”, advirtió Luis Yeray. Al día siguiente, la Asamblea celebró una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife en la que animó a nuevos actos de protesta en las sedes del PSOE en Canarias y no condenó el acto vandálico.