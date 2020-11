El alcalde asegura que dos contratos del 'caso reparos' están "a punto" de licitarse

El Ayuntamiento de La Laguna está "a punto" de licitar contratos incluidos en la denuncia que ha dado lugar al denominado caso reparos. Así lo apuntó ayer el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), que optó por no pronunciarse sobre las manifestaciones realizadas el pasado jueves por el exconcejal socialista Javier Abreu en sede judicial, quien señaló que Santiago Pérez, actual integrante del gobierno municipal lagunero, conspiró cuando en 2018 estaba en la oposición con el interventor para fabricar la denuncia del caso reparos y afectar a dos rivales políticos: los exalcaldes de CC Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. "Este alcalde no ha tenido que levantar ni un solo reparo", resaltó Gutiérrez sobre el proceder del actual equipo de gobierno lagunero.

Estas palabras llegan después de la declaración de Abreu, tras la que la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, solicitó que sea llamado a declarar el edil de Ordenación del Territorio de La Laguna, Santiago Pérez (Avante), como investigado por un presunto delito contra la Administración de Justicia. Se da la circunstancia de que Pérez es el denunciante del citado procedimiento, que gira en torno a unas supuestas irregularidades por el levantamiento de reparos de Intervención -el órgano encargado de fiscalizar el gasto del Ayuntamiento- para prorrogar contratos de servicios cuando había vencido el plazo de adjudicación.

"Son los juzgados los que tienen que tomar las decisiones; yo me he mantenido siempre al margen", expresó ayer el alcalde al ser preguntado durante una rueda de prensa de presentación de la campaña navideña. "Yo no tengo absolutamente nada que decir al respecto", insistió. Según el regidor local, en el presente mandato no ha habido "ninguna continuidad ni ninguna prórroga" de los referidos contratos. "Cuando nosotros llegamos nos encontramos con un Ayuntamiento en el que entendíamos que había una serie de grandes contratos que se tenían que seguir manteniendo", afirmó. "Sin ir más lejos, el de la limpieza y el servicio de mantenimiento de los viarios de este municipio se debían seguir prestando", puso como ejemplos el socialista, antes de añadir: "Solicitamos un informe a la Intervención y a la Asesoría Jurídica, y esos documentos nos dieron pie para seguir manteniendo y no suspender ese servicio".

Luis Yeray Gutiérrez indicó que algunos de esos contratos están "a punto" de ser licitados. Fuentes oficiales del consistorio precisaron que los servicios que se encuentran próximos a salir a concurso son los de residuos y de gestión de centros ciudadanos. Es decir, aunque no se hayan levantado reparos del interventor para mantener esos servicios, los contratos siguen sin ser renovados, como denunció Abreu en su declaración. "El grupo de gobierno, del que forma parte Santiago Pérez, que denunció el caso reparos por no renovarse una serie de contratos, aún no los ha resuelto. Precisamente para mantener esos contratos en espera de hacer una nueva licitación se levantaron esos reparos, una práctica legal y que hacen diariamente las administraciones", declaró Abreu.

"Hemos trabajado todo el equipo de gobierno muy duro para que en estos próximos días y fechas se vea claramente que nosotros tenemos otra forma de trabajar en el ámbito municipal", aseguró, antes de destacar que están intentando "por todos los medios" buscar soluciones y no tener que levantar ningún reparo. "Después de un año y cerca de seis meses, este alcalde no ha tenido que levantar ni un solo reparo. Hemos buscado el consenso, el acuerdo e intentar buscar soluciones para que este municipio tenga todos los servicios cubiertos y no tengamos ningún tipo de inconveniente jurídico", celebró. ¿Y cómo han seguido manteniendo los contratos sin acudir al levantamiento de reparos? "Cuando nosotros llegamos a este Ayuntamiento buscamos en primer lugar el último acuerdo de la Junta de Gobierno, y ese acuerdo nos daba pie a seguir manteniendo el servicio", contestó, para añadir que el escrito en el que se han basado es "explícito".

Reacciones de Clavijo

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo (CC), principal objetivo de la denuncia de Santiago Pérez, también se manifestó sobre el denominado caso reparos. En el transcurso de una entrevista en el programa Hoy por Hoy La Portada, de Radio Club Tenerife , el político nacionalista dijo recibir "con tristeza" la petición de que Pérez sea investigado por un presunto delito contra la Administración de Justicia. "Estar hablando de esto con todo lo que está ocurriendo siempre a uno le genera pesadez; porque lo que ha buscado el señor Santiago Pérez, como siempre, es enfangar la vida política", criticó.

Como se recordará, el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna había abierto para Clavijo una pieza separada en el caso reparos por su condición de aforado, por lo que su situación tendrá que ser abordada por el Tribunal Supremo. Por su parte, el exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz, otros cinco concejales de su grupo de gobierno en el mandato 2015-2019 y técnicos han sido llamados a declarar como investigados dentro de las diligencias previas acusados de prevaricación continuada. "Lo que ha ocurrido es que se ha destapado lo que ya veníamos denunciando: la conspiración del señor Santiago Pérez y Rubens Ascanio para desprestigiar a unos candidatos", mantuvo. Y agregó: "Quien había estado conspirando y cometiendo presuntamente un delito contra la Administración de Justicia es el propio Santiago Pérez, y la fiscal ha pedido que se abran diligencias y que se le investigue", prosiguió Clavijo.

El senador afirmó tener "absolutamente claro" que detrás este procedimiento "no hay delito", y lo equiparó a "tantas y tantas denuncias de Santiago Pérez". A su juicio, en las explicaciones de Abreu y "en la declaración" del exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz ha quedado "perfectamente claro" que no hubo "ningún tipo de irregularidad". "En absoluto", remarcó. "Lo único que hubo fue el funcionamiento de la Administración", defendió el nacionalista. "Y con el visto bueno de todos los funcionarios, al final sacando todos y cada uno de los expedientes, como ocurre en los 88 municipios canarios o en los 8.000 y pico de España", abundó.



Servicios "imprescindibles"

En cuanto a si había informes contrarios de Intervención, respondió: "Había reparos". En la misma línea, se detuvo en que los juristas municipales apuntaban que se trataba de servicios que eran "imprescindibles", y se refirió a pisos tutelados o convenios con el Cabildo de Tenerife, la compañía Titsa o Muvisa. El político analizó ayer durante esa entrevista las últimas noticias acerca del caso grúas, donde, apuntó, "lo que ha habido es que la Audiencia le ha pedido a la jueza que justifique mejor el archivo". También en este caso criticó que, "desgraciadamente, es una de las tantas y tantas denuncias de Santiago Pérez".