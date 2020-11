La fiscal María Farnés solicita investigar a Santiago Pérez por delitos contra la justicia

El caso reparos de La Laguna da un giro de 180 grados y el denunciante acaba denunciado. María Farnés, fiscal jefa de la Audiencia provincial, solicitó ayer a la jueza que llame a declarar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, como investigado por presuntos delitos contra la Administración de Justicia. Fue el propio Pérez el que llevó a Farnés en 2018 unas presuntas irregularidades relacionadas con el levantamiento de reparos del interventor municipal para prorrogar contratos de servicios municipales entre 2013 y 2017. Pérez, que entonces estaba en la oposición bajo las siglas de Por Tenerife-Nueva Canarias y ahora forma parte del gobierno lagunero con Avante, acusó a los exalcaldes de La Laguna Fernando Clavijo y José Alberto Díaz y a concejales del equipo de Gobierno de levantar esos reparos como líderes de "una trama corrupta" para crear "un paraíso fiscal al margen de la Ley de Contratos" y beneficiar a una serie de empresas.

María Farnés hizo suya la denuncia de Santiago Pérez, la elevó a los tribunales y pidió que Clavijo y Díaz, junto a otros concejales, fueran llamados a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación continuada. La solicitud fue aceptada por la jueza en la que recayó la causa, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover. La magistrada convocó como imputado a Díaz y otros cinco concejales de su grupo de gobierno en el mandato 2015-2019 y abrió una pieza separada sobre Clavijo, de la que tendrá que informar el Tribunal Supremo -si se encuentran indicios delictivos- dada su condición de aforado por ser senador autonómico. Pero ayer, después de que uno de los investigados -Javier Abreu, exconcejal del PSOE- declarara en el Palacio de Justicia de La Laguna, la fiscal jefa solicitó de inmediato, en la misma sala y antes de levantarse la sesión, la imputación de Santiago Pérez. La razón: las graves acusaciones de Abreu contra Pérez, a quien acusó de amenazas para condicionar su declaración y de quien dijo que conspiró junto con el interventor municipal de La Laguna para preparar la denuncia e ir contra Fernando Clavijo y otros responsables municipales de Coalición Canaria.



Avisos de que se porte bien

Abreu también aseguró ante la jueza y la fiscal que Santiago Pérez y su abogada en esta causa, la política socialista Sandra Rodríguez, compañera del exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, le prometieron retirarle la imputación si se "portaba bien" en su declaración de ayer. Abreu está investigado por firmar dos de los levantamientos de reparo cuando fue primer teniente de alcalde, entre los años 2015 y 2016. Abreu trasladó ayer a la fiscal y la juez que le llegaron amenazas del entorno del que fuera su mentor Santiago Pérez para que ofreciera una declaración satisfactoria a sus intereses en la causa contra Clavijo. "Sabía que Santiago Pérez se reunía continuamente con el interventor. ¿De qué hablaban? De expedientes extraños, según me decía Santiago Pérez", declaró Javier Abreu, para añadir: "Santiago Pérez y Sandra Rodríguez me dijeron que no me preocupara, que me sacarían de esto, que el objetivo era Clavijo". "Me ha llegado de gente del Ayuntamiento, relacionada con Santiago Pérez, peticiones de que me portara bien en mi declaración porque la causa no iba contra mí. Y que si lo hacía, pelillos a la mar", precisó Abreu, ya retirado de la actividad municipal.

El que fuera secretario general de los socialistas laguneros (entre 2005 y 2016) y miembro de la ejecutiva nacional del PSOE con Pedro Sánchez (entre 2014 y 2015) acusó a Santiago Pérez, denunciante del caso reparos y con el que coincidió en el PSOE lagunero, de "trapisondas antidemocráticas e inmorales" para atacar a Fernando Clavijo, que además de alcalde de La Laguna fue presidente del Gobierno de Canarias (2015-2019). "Me parece inaudito, inadmisible e intolerable", subrayó Abreu en sede judicial, para añadir: "Me denuncian y me crean un problema para luego advertirme que me sacan de la causa sabiendo que el objetivo no soy yo. A mí no me van a trancar en esas trapisondas antidemocráticas e inmorales. Soy una persona honesta que no tiene donde caerse muerto. Pero he venido a decir toda la verdad".



Detrás "no hay nada"

Abreu, expulsado del gobierno municipal y luego del PSOE en 2016 tras ser número 2 de los nacionalistas Fernando Clavijo y José Alberto Díaz en la Alcaldía del municipio universitario, fue más allá. Sostuvo que la denuncia fue organizada por Santiago Pérez para dañar a sus rivales políticos cuando estaba en la oposición a sabiendas que en el caso reparos no había irregularidades. "No se mantiene a alguien en una causa y menos a sabiendas de que no hay nada. El que se lea estos expedientes debe tener claro que no ha habido mala fe, ni malas artes, ni enriquecimiento, ni siquiera la intención de favorecer a ninguna empresa", enfatizó un Javier Abreu que en muchos pasajes de su declaración de ayer, de unos 40 minutos, denotó un gran malestar porque lo involucraran en esta denuncia en la que terminó como investigado. "Hay un montón de historias en la denuncia que, de verdad, no tienen ningún sentido. Jamás Fernando Clavijo, ni José Alberto Díaz, ni nadie que estuviera en el grupo de gobierno, como Mónica Martín y yo, nos reunimos para conspirar, ni hicimos nada extraño para hacer lo que se dice en la denuncia. Porque no es verdad. Cuando miro estos expedientes -pisos tutelados, menores con absentismo, centros de día- se me caen las lágrimas y el alma al suelo. No es justo lo que están haciendo", quiso dejar claro.

Javier Abreu resaltó en su testimonio que le sorprendió que ni el interventor, que firmó los reparos a la prórroga de los contratos denunciados, ni ningún otro funcionario del Ayuntamiento, aún siendo garantes de la legalidad municipal y teniendo la obligación de actuar ante cualquier irregularidad, presentaran denuncia sobre el caso reparos y que esta partiera solo de un político que estaba en la oposición. Además se sorprendió de que Santiago Pérez denunciara prórrogas de contratos cuando se trataba de servicios esenciales para asuntos sociales, como los planes contra el absentismo escolar o los centros de día para personas dependientes. Y también que el propio Santiago Pérez, ahora en el gobierno municipal como responsable de Urbanismo, no haya frenado esas prácticas que el mismo denunció. "Hay expedientes hoy en La Laguna que siguen sin sacarse, sin licitarse, de los que están en esa denuncia. Y Santiago Pérez está en el grupo de gobierno. Pero seguro que el denunciante no va a venir ahora a decir: me autoinculpo de no haber sacado adelante esos expedientes", recordó, para concluir: "Yo volvería a firmar esos levantamientos de reparos una y mil veces. Son una práctica legal que se hace a diario en las administraciones".



Los mismos del 'caso grúas'

Santiago Pérez fue el mismo político que denunció el caso grúas contra Fernando Clavijo cuando estaba en la oposición y le atribuyó al nacionalista innumerables irregularidades para beneficiar a "unos amigos" al frente del servicio de recogida de vehículos. El pasado 9 de mayo, después de una instrucción polémica que hizo que Clavijo se presentara a las elecciones a la Presidencia del Gobierno de Canarias de 2019 con el peso de una imputación judicial, el Tribunal Supremo archivaba la causa al no apreciar el menor indicio de prevaricación y malversación de caudales públicos. La misma María Farnés fue la fiscal que acusó de esos delitos al expresidente de Canarias.