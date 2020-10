Los partidos de la oposición piden un pleno extraordinario sobre inmigración

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular (PP) en La Laguna han solicitado al gobierno local la convocatoria urgente de un pleno extraordinario sobre inmigración y poder debatir una moción sobre incentivar las políticas migratorias en el entorno canario.

José Alberto Díaz, de CC-PNC; Juan Antonio Molina, de Cs, y Manuel Gómez, del PP, presentaron la iniciativa en una rueda de prensa en la que también estuvo presente el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere), Justo Reyes, en tanto que esta propuesta tiene el respaldo de un "sector importante del movimiento vecinal de La Laguna, que reclama una política de altura en migración".

Juan Antonio Molina aludió a la sentencia emitida el 25 de junio de 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tratamiento de los migrantes irregulares que alcanzan el territorio español, donde se recoge que las personas que cursen peticiones de asilo no pueden ser internadas -salvo por motivo distinto de los contemplados en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2013/3-, por lo que, hasta que se resuelva la petición de asilo, gozan del estatus de refugiado.

En ese sentido, indicó que se viene a solicitar la dotación suficiente a las fuerzas de seguridad del Estado para abordar este problema, la solidaridad con las personas que se han visto obligadas a buscar una vida mejor, que no se les recluya en un centro de internamiento y dar una respuesta a los vecinos de Las Canteras.

Desde el PP se pidió "que seamos lo más transparentes con los vecinos, que el Ayuntamiento pueda explicar la situación en la que se encuentran los cuarteles", a la vez que demandó "seguridad y transparencia" ante un problema de nivel europeo y estatal, indicando que el "Gobierno de España no ha hecho más que dar tumbos en este tema".

El portavoz de CC, por su parte, reclamó una definición del gobierno de La Laguna ante esta situación: "¿Qué le dice el alcalde de La Laguna a los vecinos que viven en Las Canteras y los pueblos y barrios del entorno? ¿Cuál es la realidad, las alternativas, a qué se van a destinar los recursos?". También denunció que "hay un silencio cómplice y necesitamos respuestas de este Gobierno". "No queremos cárceles temporales sino dignificar la atención", agregó.

El presidente de la Federación Aguere intervino para reclamar información sobre lo que puede ocurrir en "un lugar que no está en condiciones".

"Como se recoge en la moción, el movimiento vecinal no ha dudado en señalar, con buen criterio, que no solo el acuartelamiento de Las Canteras no se encuentra en condiciones de acoger a humanos, sino que, del mismo modo, tampoco el resto de instalaciones homólogas, tales como las existentes en Los Baldíos, Geneto u otras ubicaciones en el municipio", recoge la nota.

"Los grupos políticos firmantes hacen suya esta afirmación, indicando en la misma línea que no solo debe preocupar el estado de estas instalaciones, sino las inmediaciones de los lugares en los que estas se ubican, que, sin duda alguna, no se encuentran en condiciones adecuadas para albergar a personas que gozan de la figura jurídica de refugiados, lo cual supone que urbanísticamente no disponen de los servicios", añade.