Los cementerios acumulan 7.300 reservas para realizar visitas

Los cementerios de La Laguna acumulaban 7.330 reservas para visitas hasta primera hora de la tarde de ayer. Se trata de los datos de un sistema de cita previa que ha sido puesto en marcha durante estos días para evitar aglomeraciones durante el Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos. Para hacerlo posible también se ha activado un servicio de control en los accesos para ayudar a cumplir con el protocolo de seguridad establecido para estas fechas, según apuntaron desde el Ayuntamiento lagunero.

En la mañana de ayer, los alrededores del camposanto de San Luis, el más amplio del municipio, permanecía sin demasiada actividad. Miembros de Protección Civil se encargaban de un control de acceso en el parquin interior. Los conductores se detenían ante ellos y, posteriormente, accedían a la instalación. "Me parece bien; es una forma más de evitar los contagios", apuntaba Roberto, que acababa de aparcar por fuera del cementerio. "Sería más fácil venir cuando uno quisiera, como otros años, pero la situación es la que es", señaló.

Otras dos usuarias se expresaban en la misma línea. "Uno viene a cumplir; mi hija me pidió la cita y hoy vinimos, y no me parece mal porque son medidas que hay que tomar", apuntó una de ellas también en el principal camposanto del municipio. No en vano, y según explicaron ayer desde el consistorio lagunero en una nota de prensa, es el que cuenta con mayor número de plazas diarias: más de 1.000.

Estas citas solo se podrán pedir para un máximo de cuatro asistentes y los turnos no superarán los 45 minutos; de ahí que desde el Ayuntamiento hayan animado a que los vecinos lleven los arreglos florales ya preparados. Más en detalle, el mecanismo en cuestión estará en servicio hasta este lunes, por lo que se deberá solicitar día, lugar y hora para poder acudir a alguno de los cinco cementerios de La Laguna.

"Para pedir plaza se puede hacer a través de la web www.cementeriosdelalaguna.com o llamando al número de teléfono 922601074, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas", precisaron. "Con estas medidas garantizamos que todo el mundo pueda rendir homenaje a sus difuntos de forma segura, distribuyendo las visitas a lo largo de una semana para evitar aglomeraciones", manifestó la concejala de Cementerios, Cristina Ledesma, sobre el dispositivo activado.



Robos de flores

Sobre el problema del robo de flores y otros elementos utilizados para enramar, del que se han vuelto a dar casos en las últimas fechas, indicaron desde el consistorio que es "un tema muy puntual". Y añadieron: "Hay cámaras de seguridad en todos los cementerios y se actúa en caso de que haya una denuncia".