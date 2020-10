La Laguna rebaja los requisitos para recibir prestaciones de carácter social

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna rebajará los requisitos para recibir prestaciones de carácter social. Si hasta ahora era necesario estar empadronado un mínimo de seis meses en el municipio para convertirse en beneficiario de estas aportaciones, en adelante no se exigirá. El consistorio informó ayer de que adaptará la ordenanza que regula la concesión de las prestaciones sociales municipales "a la realidad actual para llegar a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad socieconómica".

Concretamente, esta modificación será abordada en el pleno de hoy (16:00 horas) y, según los datos aportados este miércoles por el Ayuntamiento en una nota, "implica cambios en los requisitos que deben cumplir los vecinos solicitantes de estas ayudas para poder ampliar su alcance". Al respecto, el concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, Rubens Ascanio (Unidas), defendió que "la finalidad de las nuevas bases reguladoras es intentar abordar la mayor parte de casuísticas posibles, flexibilizando los criterios para otorgar estos recursos a aquella ciudadanía con mayores dificultades económicas".

"Entre las novedades que recoge la propuesta, que será presentada en la sesión plenaria para su aprobación, destaca la eliminación de la obligación de tener que llevar empadronado en el municipio un mínimo de seis meses para poder tener derecho a recibir estas prestaciones sociales de carácter ordinario que otorga el consistorio", recoge la nota de prensa remitida ayer. "Además, se refuerzan las ayudas al alquiler para las familias que están en riesgo de ser desahuciadas y se incluye una actualización de precios para apoyar financieramente la adquisición de material sanitario y demás medios que mejoran la autonomía y la calidad de vida de las personas vulnerables, como es el caso del colectivo con discapacidad", añade sobre los cambios.

Ascanio detalló que la modificación de la ordenanza ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Bienestar Social, celebrada el pasado lunes, mientras que hoy pasará por el pleno municipal para, posteriormente, ser sometida a exposición pública.

Asimismo, el concejal resaltó la importancia de actualizar el texto regulador de estas ayudas, el cual no se revisa desde hace siete años, "en un contexto tan delicado como el actual, en el que la crisis sanitaria generada por la covid-19 está teniendo un grave impacto, tanto social como económico, en la sociedad". Y prosiguió: "Ante esta situación, desde el área observamos la urgencia de ajustar las condiciones para conceder estas prestaciones a las realidades de los vecinos de La Laguna que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas y que, en muchos casos, no tienen la posibilidad de acogerse a estos recursos municipales debido a la obsolescencia de la ordenanza", señaló.



Necesidades diversas

Desde el Ayuntamiento de La Laguna enumeraron que el documento plantea que el objetivo de estas prestaciones es "apoyar a aquellos vecinos que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la vivienda o alojamiento, y la atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos; prevenir y evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la falta de medios económicos suficientes provoca, afectando al normal desenvolvimiento en la sociedad, y ofrecer recursos que den respuesta inmediata a situaciones de urgencia social, individual, familiar y comunitaria".

"Lo que hacemos es adaptarnos a una realidad que es muy cambiante: la cantidad de población que ahora está transitando por distintos municipios", expresó Rubens Ascanio al ser preguntado por cifras. Y ahondó sobre ese perfil de los usuarios de los servicios sociales: "Reside temporadas por motivos laborales o familiares en un municipio y después se traslada, por las mismas razones, a otro".

En cuanto a la eliminación del requisito de los seis meses, sostuvo que ya lo han hecho otros ayuntamientos. "Nos permitirá ser mucho más ágiles a la hora de una atención normalizada a las personas que tienen el empadronamiento pero no esos seis meses que eran obligatorios hasta la actualidad. Creemos que eso va a facilitar el nivel de atención y, evidentemente, va a hacer más sencillos todos estos trámites que, hasta ahora, se tenían que generar a través de procesos extraordinarios para cada caso concreto", argumentó el líder de Unidas se Puede.

También destacó que se duplicará la temporalidad de las ayudas vinculadas al alquiler. "Creemos que va a tener una incidencia positiva, porque actualmente solo podíamos cubrir de forma ordinaria tres meses y ahora pasaríamos a un plazo de seis", dijo el también primer teniente de alcalde. "Entendemos que hay un amplio número de personas que podrán beneficiarse de este tipo de ayuda, y permitirá abordar la realidad de los desahucios por motivos económicos, lo que, lamentablemente, está creciendo de forma exponencial en el municipio de La Laguna", agregó.

"El número de personas concreto que se va a beneficiar es difícil de determinar, porque estamos hablando de población flotante que hay especialmente en la zona metropolitana, entre Santa Cruz, La Laguna, El Rosario y Tegueste, así como población de otros puntos de la Isla", indicó. En esa línea, se detuvo en que desde la Dirección General de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se está trabajando para facilitar, con el mismo recurso tecnológico, "un seguimiento de los expedientes sociales de las personas que son atendidas por las distintas administraciones". Ese mecanismo, explicó, lo facilita el Estado y, "desde luego, es una herramienta fundamental para desde el minuto uno tener el expediente social de la persona que será atendida en La Laguna y saber qué recursos ha recibido, prestaciones, atención...".