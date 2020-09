Nuevo rechazo a Las Canteras

El acuartelamiento de Las Canteras, igual que hace una década, vuelve a ser visto como opción para acoger inmigrantes. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha defendido que este recinto abandonado no reúne las "condiciones mínimas". Otras formaciones políticas tampoco respaldan su utilización

El acuartelamiento de Las Canteras ha vuelto a escena como opción para la acogida de inmigrantes, y nuevamente la respuesta del Ayuntamiento de La Laguna ha sido la del rechazo a esa posibilidad. A las recientes manifestaciones del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), en las que indicó que el espacio no reúne las condiciones adecuadas para el uso pretendido, se le suma ahora el posicionamiento del resto de formaciones políticas con representación en la Casa de los Capitanes.

Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) se sitúan también frente a la idea barajada por Defensa. Asimismo, al ser preguntada la postura de los socios de gobierno del PSOE -Unidas se Puede y Avante La Laguna-, fuentes oficiales del grupo de gobierno afirmaron que el posicionamiento es conjunto. O lo que es lo mismo: que suscriben las declaraciones realizadas por Gutiérrez, que seguían a unas manifestaciones del teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Carlos Palacios.

Concretamente, el regidor local sostuvo la pasada semana que el municipio ha ofrecido alternativas al acuartelamiento de Las Canteras para la acogida de inmigrantes, dado que entiende que este no reúne las "condiciones mínimas" para ese uso. "Estamos ante un problema social que afecta a toda Canarias", contextualizó Gutiérrez, antes de poner de relieve que el municipio "siempre ha mostrado su solidaridad y también ese espíritu comprometido con aquellas personas que vienen al Archipiélago con el único deseo de mejorar su vida".

Luis Yeray Gutiérrez aseguró que el municipio "ha ofrecido alternativas al cuartel de Las Canteras, tales como suelo de titularidad pública y edificios también públicos que ahora mismo están sin uso, al tiempo que ha planteado ubicaciones de propiedad militar". "En su momento le comunicamos a la Delegación y a la Subdelegación del Gobierno, y también a la presidenta de la Fecam, que necesitábamos la colaboración de todos los municipios, así como que en ese reparto se trataba de aportar alternativas a que no sea única y exclusivamente el municipio de La Laguna el que tenga que solventar un problema social que padecemos todos los canarios", indicó.

Por su parte, desde CC consideraron que "no es lo más adecuado concentrar a los inmigrantes en un lugar que terminará siendo una especie de cárcel". Y añadieron: "La solución debe ser otra: que el Gobierno de España ponga en práctica una política clara y concreta sobre inmigración. Hablar de la instalación de Las Canteras, o de cualquier otro lugar, no va a resolver el problema. No se trata de ser insolidarios, puesto que el problema no es dónde acogerlos, sino ¿qué va a hacer el Gobierno de España después, cuando ya no pueda retenerlos en centros una vez transcurrido el plazo máximo de internamiento?".

Los nacionalistas se detuvieron en que estas personas irán a la calle y necesitan "recursos, ropa, calzado, comida y un lugar donde vivir". "Es necesaria una solución global a este problema humanitario", reivindicaron. Además de indicar que estas personas no quieren quedarse en Canarias, sino que su objetivo es seguir hacia el continente, lamentaron que la situación actual "es fruto de una política de inoperancia que practica el Gobierno de España con Canarias". También señalaron que el 17 de junio remitieron un escrito al alcalde solicitándole información tras conocerse que el Estado barajaba utilizar el viejo cuartel de Las Canteras para acoger a inmigrantes. "Sin embargo, no se obtuvo respuesta a la carta", agregaron. "Y ahora el alcalde sale con unas manifestaciones hablando de que ha dado alternativas. ¿Qué alternativas, qué espacios municipales quiere dar, dónde están y qué uso tienen? Porque nos tememos que lo que pretende, una vez más, es agradar a sus jefes de Madrid en contra de los intereses de los laguneros", comentaron.

Precisamente Coalición Canaria era la formación que gobernaba en La Laguna cuando se produjo en 2009 una anterior polémica con la instalación. Desde el Ayuntamiento se esgrimieron entonces razones de seguridad y que estaba comprometido para otros fines. Aquello quedó parado y el espacio continuó el deterioro que lo ha llevado hasta su situación actual. Desde el exterior lo primero que llama la atención es la maleza que aparece por tos lados, a la que hay que añadir los cristales rotos y la imagen descuidada en general. Hasta que comenzase a sonar la propuesta de ser utilizado para acoger inmigrantes, lo último que se sabía es que estaba previsto que se convirtiera en un lugar de servicios para el Parque Rural de Anaga, con instalaciones como el Centro de Interpretación, aulas de la naturaleza e incluso un albergue. Así se anunció coincidiendo con el acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y Defensa para dar un uso público a varios cuarteles de La Laguna.



El PP y Cs, también en contra



El portavoz del PP lagunero, Manuel Gómez, consideró este viernes que no se puede "hacer demagogia con este asunto tan serio", y recordó que no es la primera vez que el acuartelamiento de las Canteras está como opción para los fines descritos. También se refirió a que no reúne las condiciones para la estancia de persona alguna. "Lo primero que debemos pedir es que el Gobierno del Estado, antes de estar proponiendo soluciones absurdas que no llevan sino a confundir a los laguneros y a crear un debate innecesario, se entere realmente de la situación actual de este cuartel y que, si debe ser centro de acogida, que primero lo dote de la infraestructura necesaria mínima exigible tanto alojativa como a nivel de seguridad, ya que es imposible que pueda ser utilizado como centro de ocupación temporal", demandó el concejal conservador.

"Si esto se produjera, tendríamos serios problemas para garantizar la seguridad de las personas que se alojaran allí y el drama sería mucho mayor", mantuvo, antes de defender la solidaridad del municipio: "La Laguna siempre ha sido solidaria con el drama de la inmigración y seguiremos siéndolo, pero no con las propuestas del Gobierno actual, que no dan solución alguna". Además, y en la línea de los planteamientos del alcalde de La Laguna, se refirió a que "existen otros espacios para poder ayudar y ser solidarios dentro de nuestro municipio".

Por su parte, Ciudadanos tampoco lo ve claro. "Este debate debería ser innecesario si se hubiera invertido adecuadamente a lo largo de los últimos años en una de las cuestiones sociales de mayor relevancia en las Islas", contextualizó el portavoz de esta formación política en La Laguna, Juan Antonio Molina. "La situación de los extranjeros que arriban a las costas canarias ha venido siendo deplorable en cuanto a las condiciones en que se encuentran en los centros de internamiento canarios. Las islas de mayor recepción de pateras y cayucos, las orientales, llevan años rehuyendo la instalación de este tipo de centros, con todos los servicios adecuados para un trato humanitario digno", dijo, y resaltó que "todo se ha ido derivando al Centro de Hoya Fría y ahora la situación se ha desbordado por la irresponsabilidad de los últimos años".

"Por un lado, el centro se encuentra muy lejos de estar en condiciones de salubridad y seguridad mínimas para recibir a ningún humano en su interior", apuntó centrándose en el acuartelamiento objeto de debate. "Además, es lamentable que, una vez más, instituciones supramunicipales tomen decisiones que afectan a La Laguna sin contar con el consistorio", continuó. "Ya está bien del rodillo de quienes ven La Laguna como un instrumento para la Isla. Si todos los servicios de Canarias se van a remitir a nuestra ciudad, estaríamos también de acuerdo en que remitan la capitalidad canaria a La Laguna", agregó, antes de completar que lo más que les preocupa es que "se trata de un parche".

Mientras todo eso ocurre, los vecinos aguardan. Desde la Asociación de Vecinos de Las Canteras indicaron que se encuentran a la espera de realizar una ronda de reuniones con diferentes administraciones para, en todo caso, expresar después su posicionamiento público.