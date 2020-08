Hernández: "Hay otras necesidades antes que ampliar el tranvía a Los Rodeos"

Manuel Hernández (1955) no es nuevo en los movimientos ciudadanos: acumula casi tres décadas -en dos etapas- al frente de la Asociación de Vecinos de San Lázaro. Se trata de un colectivo que tuvo sus momentos de mayor protagonismo mediático coincidiendo con su rechazo a varios proyectos urbanísticos polémicos. Hoy, en un tiempo en el que las banderas verdes han vuelto a ondear contra la ampliación del tranvía hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte, Hernández sospecha que aquellas reivindicaciones pasadas pudieron pasarles factura y que es por eso que las demandas del barrio llevan años sin ser atendidas.

¿En qué situación se encuentra el barrio?

El Ayuntamiento nos tiene abandonados. En el asfaltado, la limpieza y en muchos de los aspectos que le exigimos no viene a ayudarnos como sí ocurre en otros pueblos. No estamos pidiéndole que se desborde con nosotros, pero sí que nos dé algo de lo que le sobre a los demás. Nosotros también contribuimos con nuestros impuestos. Si vienen a asfaltar el camino, ya es gente que está trabajando, que tiene un sueldo? Vas al Ayuntamiento y no hay nadie que te atienda; el único que lo hace, por lo menos a mí, es el alcalde, que tiene el detalle de coger el teléfono; de resto, nada.

Lo de que se sienten abandonados es un planteamiento que viene desde hace años. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su lectura?

No sé si es que somos los que siempre hemos estado en la lucha en contra de lo que vemos injusto? Camino de La Villa y San Lázaro hemos sido de los barrios que hemos estado frente a lo que perjudica a los vecinos y por eso creo que nos han abandonado.

En las últimas fechas se ha conocido que el Cabildo de Tenerife pedirá dinero a Europa para la ampliación del tranvía al Aeropuerto de Tenerife Norte. ¿Les preocupa?

El tranvía siempre nos ha preocupado. Yo mismo he dicho en todas partes que este proyecto no sería rentable. Para los vecinos del barrio no significa nada, al tiempo que es una molestia para los taxistas, para los comerciantes, para todos... ¿Por qué no hacen un carril bus? El que quiera que coja la guagua del aeropuerto a la estación y que de allí salga hacia otros lugares. ¿Por qué tiene que ser un tranvía, que vale un montón de millones? Que se utilice ese dinero para todo lo que tenemos abandonado. Hay otras necesidades antes que eso. Además, ahora mismo está la lucha de la covid-19, la situación de los centros de salud, la gente necesitada por el tema de los ertes y que no llega a final de mes... Hay mucho que se debería hacer antes de un gasto tan grande.

¿Ha afectado mucho la crisis derivada del coronavirus a la gente del barrio?

La Asociación ha apoyado a los vecinos necesitados y también el Ayuntamiento. Casi todos los colectivos vecinales del municipio de La Laguna tuvimos una reunión virtual y le dijimos al consistorio que el dinero de las fiestas fuese a las personas con dificultades económicas, las que no tienen sueldo, las que no tienen nada, y que el resto se traslade al ámbito de la sanidad.

¿Cuáles son las principales necesidades que tiene actualmente San Lázaro?

Pedimos que haya más limpieza, así como que vengan a desinfectar y a desratizar, porque cada vez hay más ratas. Si puede ser, que Urbaser acuda a limpiar todos los días y, si no, tres veces en semana, pero no una vez al mes como está ocurriendo. Además, los contenedores se llenan los fines de semana y la gente tiene que dejar la basura en el suelo o guardarla en la casa hasta el lunes. El recipiente de vidrio es pequeño y se llena constantemente. Otra necesidad es en transporte público, que es mejorable y hay lugares, como la carretera general, en los que existen varios puntos sin marquesinas. Se intentará tener una reunión con Titsa más adelante.

¿Y la dinamización social?

Cuando estaba Ansina funcionaba bien, pero ahora, después de que lo quitaron, ha sido un desastre. Seguro que, si estuviera, el local se abriría todos los días al menos tres o cuatro horas. Es un lugar para que las personas mayores estén ahí y disfruten juntas, aunque tengan que ponerse la mascarilla. Que jueguen, que hablen... Se trata de vecinos que necesitan salir de su casa y estar comunicados con los demás, y aquí no se está mirando eso.

¿Qué proyectos se encuentran pendientes?

El asfalto de la calle Espinero está con baches por todos sitios y está llena de rabo de gato. El camino San Lázaro hacia arriba se encuentra exactamente igual. Y lo que hacen es que vienen y poner un parche... La trilladora situada a la entrada de la zona alta del barrio es un emblema de todos los campesinos, que fue donada y que el Ayuntamiento de La Laguna la aceptó; ahora se está pudriendo porque le entra el agua y estamos a ver si le ponen una especie de mampara de metacrilato. No se ven soluciones. El local social está completamente abandonado; no tenemos ordenadores ni nada de nada. Hemos mantenido dos reuniones con la concejala de Participación Ciudadana y nos dijo que iban a habilitar este espacio, pero, como pasó lo de la covid-19, no se sabe si es verdad o no.

¿Cómo es la relación con el grupo de gobierno?

El alcalde, ante cualquier cosa por la que lo llamo, intenta solucionarla lo antes posible. Pero de resto veo dejadez. Ya llevan un año en el gobierno y hay necesidades que estamos pidiendo desde hace tres o cuatro años; no obtuvimos respuesta ni con el gobierno anterior ni ahora tampoco con este. Nos preguntamos qué es lo que pasa con el barrio. ¿Por qué está tan abandonado por los gobernantes? ¿Es que nosotros no pagamos nuestros impuestos como los demás? ¿O es que tenemos la marquita por las banderas verdes, la lucha, defender nuestros derechos?

¿Cómo ve el asociacionismo vecinal de La Laguna?

Con el tema de la Covid-19 nos hemos unido mucho entre los diferentes colectivos ciudadanos del municipio; estamos todos luchando por lo mismo y tenemos que hacer una piña para que, de esa manera, los que están en el poder nos hagan caso.