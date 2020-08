Bajamar aguanta la pandemia

Una de las principales zonas de atracción de la costa lagunera se encuentra ante una temporada estival propia de la denominada 'nueva normalidad'. Vecinos y habituales del lugar coinciden en que se ve "movimiento", pero en paralelo mantienen que hay algo distinto en el ambiente. A media mañana de ayer, las piscinas y los negocios de restauración presentaban una buena imagen pese al coronavirus y a los protocolos a los que este ha obligado.

"El Bajamar normal es con más gente en verano, aunque es verdad que más o menos se ve movimiento". La frase anterior, expresada en la mañana de ayer por uno de los transeúntes que recorrían este núcleo costero cuando empezaba a calentar el sol, refleja a grandes rasgos el sentir general durante este período estival marcado por el coronavirus. Principal polo de atracción de la costa de La Laguna junto a la Punta del Hidalgo, imán de turismo extranjero décadas atrás y segunda residencia de muchos laguneros, ese "pueblecito norteño" al que le cantaron Los Huaracheros va aguantando la pandemia como puede.

La opinión de Antonio Hernández -que así se llama ese vecino del casco histórico que considera que hay actividad en Bajamar, pero que esta dista un poco de lo que era habitual- la reafirmaban unos bares que parecían mostrar buen ritmo (sin excesos) y los bañistas que empezaban a poner rumbo a la piscina para hacer cola. Eran las 10:00 horas y hasta las 11:00 tocaba desinfección, con lo que los usuarios debían permanecer en el exterior. "El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna informa: está prohibido el uso de las instalaciones por motivos de desinfección", se oye por megafonía.

"Yo siempre que vengo aquí me lo paso bien; desde niño me traían y ahora sigo acudiendo por mi cuenta", apuntó Alberto, de mediana edad e informático, al ser preguntado por este periódico. "Las instalaciones están bien, no suele hacer demasiado calor..., aunque esto de que cierre tanto rato para limpiar me parece mal", manifestó. Por distintas zonas de las piscinas y el entorno de la playa, un operario se encargaba de rociar con líquido desinfectante todos aquellos elementos con los que los bañistas hubiesen entrado previamente en contacto.

Laura Díaz, que reside en Vernetta, una urbanización dormitorio por encima de la carretera general, también ve ligeras diferencias. "Arriba siempre hay poca actividad y no ha habido grandes cambios, pero cuando bajo siento que esto lleva como una velocidad menos; no sé si será por los parones para la limpieza -porque después lo ves lleno...-, pero hay momentos en que parece que falta algo", planteó, antes de poner de relieve las bondades de este punto de la costa: "A mí me encanta el sitio".

Bandera verde, un día resplandeciente y, ya a las 11:00 horas, nueva entrada de usuarios a la zona de baño. Será en este caso hasta las 15:00, cuando tocará una nueva limpieza de una hora. La primera de la jornada fue de 6:00 a 7:00, mientras que el final del horario de baño está establecido a las 20:00. La entrada es libre, aunque con control de aforo. Inicialmente se implantó en los lugares de baño laguneros un sistema de cita previa, si bien este fue abandonado a principios de julio.

El análisis que realiza el presidente de la Asociación de Vecinos Gran Poder de Bajamar, Andrés Padilla, tampoco es rotundo. Introduce alguna duda. "No me atrevo a decirlo; puede ser variable", expresó al pedirle un balance más en clave económica y comercial. "Da la impresión de que esto va un poco más despacio que otros años", mantuvo. Padilla, que es también el farmacéutico del lugar, considera que son "tiempos difíciles y de mucho cambio". Y añadió: "Si esta situación de inestabilidad se alarga demasiado, el golpe puede ser muy fuerte", más si cabe cuando, como se encargó de recordar, Bajamar es un pueblo que sigue viviendo del turismo. "Durante el verano está orientado bastante al turismo local, de dentro de la propia Isla, y eso nos ayuda un poco a atenuar el golpe", expuso, antes de afirmar que el invierno "pinta mal".

¿Y cómo lo ven desde el Ayuntamiento de La Laguna? "La actividad en las zonas de baño del municipio durante el verano está siendo de absoluta normalidad, dentro de las actuales circunstancias, y tenemos que agradecer la comprensión y colaboración de los bañistas, que están siguiendo mayoritariamente las indicaciones", destacó la concejala de Playas y Piscinas, Cristina Ledesma, en un enfoque general. "No hemos escatimado en cuanto a controles y medidas y hasta el final de verano vamos a seguir trabajando en esta misma línea", apostilló. Asimismo, resaltó que, "a raíz del último decreto del Gobierno de Canarias, que establece la obligatoriedad del uso de mascarilla en playas y piscinas, se incrementará la vigilancia para garantizar que los bañistas lleven mascarilla al entrar al solárium y la conserven hasta que se sienten en sus toallas".