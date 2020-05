El Ayuntamiento abona casi 13 millones en facturas pendientes

El Ayuntamiento de La Laguna ha abonado en los dos últimos meses -los correspondiente al estado de alarma- casi 13 millones de euros a proveedores, lo que permite que las facturas pendientes se encuentren "prácticamente a cero", según apuntó el concejal de Hacienda y Asuntos Económicos, Alejandro Marrero, sobre uno de los objetivos centrales que se habían trazado desde esta Área.

El edil indicó que las cantidades que sí continúan a la espera son aquellas en las que "se había omitido algún trámite, la contratación o se había contratado sin crédito, o bien los casos que están a expensas de que los proveedores regularicen su situación con las administraciones públicas para poder pagarles". La cuantía para la última de las circunstancias citadas supera el millón de euros. En definitiva, aguardan las facturas que presentan algún tipo de anomalía.

Sobre los avances conseguidos, el político socialista expresó que, sin ir más lejos, en la tarde de ayer se resolvió el abono de más de 1,5 millones de euros. "Eran más de 23 millones en facturas", recordó sobre lo que se encontró el actual grupo de gobierno a su llegada al cargo, lo que se ha ido reduciendo durante los últimos meses hasta la situación actual. ¿Y qué se hará con las facturas en las que han aparecido problemas? Marrero precisó que ahí será necesario llevar a cabo una "revisión de oficio o el procedimiento que se estime" para regularizarlo y hacer posteriormente el pago.

"Las demás facturas han ido a un ritmo bastante bueno", opinó en referencia a los casos más ordinarios, en los que se ha estado pagando, cifró, a un promedio de hasta 2,5-3 millones de euros semanales. "Es una cantidad bastante importante y donde se demuestra la gran gestión que se está realizando en cuanto al pago a proveedores", mantuvo Marrero, que aseveró que el trabajo ha sido "al mil por mil" para lograr ese objetivo de la deuda cero.

Desde la Concejalía de Hacienda y Asuntos Económicos plantearon que los 23 millones eran en facturas de pago a proveedores, pero que también había pendientes subvenciones por casi tres millones de euros. "Más la deuda de Titsa, a la que se debía casi cinco millones, de los que dos correspondían a una sentencia judicial favorable de los años 2014 a 2017, y luego el gasto normal del servicio entre 2018 y 2019, en ese caso de algo más de dos millones", amplió Alejandro Marrero sobre el escenario completo de cantidades económicas pendientes de pago. Con respecto a la compañía de transportes, agregó que se acordó un plan de abonos.

"Ha sido un trabajo duro porque la liquidez del Ayuntamiento, cuando llegamos, no era boyante, como puede ocurrir en otras administraciones que tienen un superávit elevado", contextualizó el edil. "Muchas entidades tienen un presupuesto de 20 millones de euros y un superávit de otros 20; en nuestro caso no es así", añadió sobre una institución local que "salió de un plan de ajuste en el que parte del remanente se iba destinado a amortización de la deuda, que era obligatorio".



Crédito al 0%

Alejandro Marrero consideró clave para "aguantar esta embestida" la operación de 20 millones a créditos 0% y 0,5% que se firmó hacer unos meses para garantizar la liquidez. "Nosotros lo que tenemos claro es que no vamos a hace lo que se venía haciendo: tomar a los proveedores como fiadores", aseguró. "Es muy fácil contratar, contratar, contratar? y no pagar. Eso nos permitiría tener un superávit altísimo, pero no es real", expuso.