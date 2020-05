Justo Reyes: "Camino Tornero necesita la zona de uso público que estaba prevista"

Los paseos al atardecer de las últimas semanas han motivado que Camino Tornero esté más 'de moda' que nunca. El presidente vecinal de esta zona es Justo Reyes, un veterano del asociacionismo y también líder de la federación vecinal Aguere. Nacido en Granadilla, criado en El Portezuelo (Tegueste) y residente en La Laguna desde que tenía 20 años, es desde hace décadas la voz de este barrio de tradición agrícola. Hoy, y aunque consciente de que el coronavirus lo ocupa todo, recuerda la importancia que tendría para el lugar el proyecto de plaza, cancha y ermita, paralizado hace años.

¿Cómo está Camino Tornero? ¿Cómo ve el barrio?

Tenemos muchas necesidades. Para empezar, el único suelo público con el que contamos lo donaron los propios vecinos, que es donde está el centro ciudadano. El Ayuntamiento de La Laguna no ha cedido ni un metro cuadrado de equipamiento para la zona.

¿Qué nota le pone al lugar y sus servicios ?

Un 4,5.

¿Cuánto tiempo lleva y cómo ha sido la experiencia como dirigente vecinal?

En la asociación he hecho de presidente por dos o tres veces, también de secretario, tesorero, vocal? desde 1992. Si algo bueno tiene este colectivo vecinal es que hemos tenido un proyecto continuista. Destaco de estos años que en 2011 se adjudicó el Proyecto Medioambiental Zona Tornero, que supuso arreglar esta calle amplísima con todos los equipamiento que lleva. Fue una lucha que se terminó en 2013.

Esa obra cambió la fisonomía del barrio, pero ¿en qué medida fue importante para mejorar las condiciones de vida?

Fue importante no solo para el barrio, sino para La Laguna, porque pasó de ser un camino de cabras, como dijo algún alcalde, a ser una calle, aunque no lo ancha que quisiéramos porque los suministros que pasan por aquí complicaron la actuación. Quedó una zona óptima para hacer deporte.

¿Cuál es el principal proyecto que demandan?

Tenemos aprobada desde hace años una zona de uso público de unos 3.500 metros, que el barrio necesita. Nosotros hemos hecho las gestiones con los propietarios para que el Ayuntamiento compre eso, pero no ha sido posible. Cuando terminó el mandato de Fernando Clavijo quedó medio apalabrado, pero no se ha hecho nada desde entonces. Quedó paralizado. La idea era contar con lo que puede tener cualquier barrio: una pequeña ermita, una cancha y una plaza para poder hacer las fiestas sin tener que cerrar la calle. También irían unos aparcamientos, que necesitamos con urgencia, porque hay un trozo del Camino Tornero que está en un solo sentido debido a los pocos estacionamientos que existen, con lo que habilitar nuevos ahí solucionaría el problema y permitiría poner la vía en doble dirección.

¿En qué situación están los servicios del barrio?

El servicio de Urbaser más o menos está bien, aunque no tan seguido como quisiéramos. En cuanto al transporte, hay una guagua que pasa por aquí y que en su momento pedimos que fuera hasta el final del Camino Tornero, en el enlace con la carretera general. Aunque son casas espaciadas, son vecinos también del barrio.

¿Cómo ha sido la relación con el actual grupo de gobierno?

Ni buena ni mala: no hay ninguna. Tuvimos en julio pasado una reunión con el alcalde con un listado de muchísimas cosas y hasta la fecha. No tenemos ninguna contestación.

¿Qué peso tiene la agricultura en la zona?

Esto es un lugar agrícola-ganadera. Antes de derrumbarse el boom de la construcción se hicieron algunas viviendas dormitorio y hay mucha gente que sale por la mañana y llega por la noche; sin embargo, el uso diario lo tienen fundamentalmente los vecinos que desde antiguo habitaban aquí.

¿Qué les parece el proyecto del tranvía a Los Rodeos?

Nosotros teníamos una asamblea fijada para el día 20 de marzo que no pudimos celebrar. Mi opinión particular es que estamos hablando de más de 10.000 millones de las antiguas pesetas, y ya no digamos ahora con el coronavirus? Además, esas cantidades siempre se multiplican. Tampoco hay necesidad de hacer ese destrozo. Yo creo que habría que fomentar la 020, que viene desde Santa Cruz directo hasta La Laguna y después hasta el aeropuerto, que no se promueve porque no interesa. Se podría hacer un carril bus y arreglar el problema sin hacer ese enorme gasto. Otra cosa es que se pensara un servicio hacia el Norte, que hace falta.

¿Cómo han vivido el coronavirus en el barrio?

Nos cogió a todos desprevenidos, desde el grupo de gobierno, técnicos, instituciones, vecinos, representantes vecinales? En la zona agrícola ganadera no ha tenido nada que ver con lo que está pasando la gente de La Cuesta-Taco, barrio de La Salud? Aquí se siembran verduras, papas, hortalizas? y las viviendas están más espaciadas. Yo tengo los wasaps de 30 o 40 vecinos que, a su vez, hablan con otros, y estamos atentos para ver dónde podemos ayudar. Consideramos que todos los colectivos, instituciones y grupos políticos del municipio tenemos que tirar hacia adelante.