Seguridad apuesta por la descentralización de la Policía Local

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Alejandro Marrero, apuesta por mantener el uso de los distintos destacamentos de la Policía Local que han puesto en marcha durante el estado de alarma, lo que supondrá una descentralización de la actividad para ofrecer un mejor servicio en zonas como La Cuesta, Taco o Tejina, así como en barrios aledaños.

Marrero explicó que las instalaciones de Tejina no estaban en funcionamiento, mientras que las de Taco solo albergaban el trabajo de la Unidad de Refuerzo al Servicio e Intervención (URSI). "En La Cuesta no había sede, porque donde estuvo hace muchos años no servía al estar todo lleno de humedades, sin ventanas...", manifestó el político socialista sobre un espacio ubicado debajo de la plaza.

Lo que ocurrió con el coronavirus fue que se apostó por una diversificación para evitar contagios en la medida de lo posible. "Los relevos, que se hacían en el edificio de la Policía Local de la calle Consistorio, pasaron a realizarse en distintas dependencias como medida preventiva por la pandemia", indicó Marrero sobre esta fórmula de "diversificación" policial.

"El grupo de Tejina no viene, sino que hace sus relevos allí, lo que ha permitido que se produzca un menor contacto entre distintos agentes y que, en todo caso, siempre sea entre los mismos", puso como ejemplo el edil. "Tenemos también el destacamento de Taco, que tampoco vienen por aquí, y hemos habilitado en la Cuesta un nuevo destacamento, donde está Atestados", prosiguió sobre unos mecanismos de los que añadió que, además de su carácter preventivo, "permiten tener más presencia, estar más dispersos y lograr, por tanto, una mayor capacidad de actuación".

Ese último es el objetivo que se buscará en adelante y sobre el que el concejal ha recibido opiniones positivas durante este período de aplicación. "En La Cuesta varios policías nos manifestaban que ojalá que continuase así", apuntó, antes de plantear que los ciudadanos "incluso se van a ver más protegidos y más cerca al centro al tener todos esos servicios al lado de tu casa".

Esta acción se une a la previsión de sacar del centro histórico lagunero la actual comisaría. Este es un anuncio que realizó semanas atrás Marrero, que asumió en fechas recientes el Área de Seguridad Ciudadana en sustitución de la anterior titular, Margarita Pena. "No sería operativo debido a los accesos", señaló el político sobre mantener la futura sede en el centro histórico, si bien puntualizó que están a la espera de informes para determinar cuál es la localización adecuada. "No tenemos ahora mismo ningún criterio o preferencia de un sitio u otro; simplemente, es en base a las características técnicas de aquellas posibles ubicaciones de las que disponemos sobre lo que vamos a tomar las decisiones", mantuvo.

El refuerzo de la seguridad previsto por el consistorio lo completa la próxima incorporación de agentes, un proceso que se viene demorando desde hace años y que en los últimos meses ha experimentado avances. "Solo estamos haciendo trabajo administrativo interno; pero la verdad es que le hemos dado un empujón bastante fuerte en estos días y yo creo que próximamente tendremos ya nuevas noticias al respecto", dijo el pasado mes Alejandro Marrero sobre unos trámites ahora paralizado por el estado de alarma.