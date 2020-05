Colectivos de La Cuesta y Taco muestran de nuevo su preocupación

Colectivos de La Cuesta y Taco, en La Laguna, muestran su preocupación en un nuevo escrito dirigido al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ante lo que está ocurriendo en estas zonas del municipio a consecuencia de la pandemia y de sus efectos en materia económica y social. Es por ello que también le solicitan al regidor local otro encuentro.

"Desde el pasado día 20 de abril en que nos reunimos con usted y, en que refrendamos el escrito en su momento presentado, con la salvedad del cambio de la palabra hambruna, a petición suya, por penuria (pues no se trataba de palabras, sino de hechos), venimos reiterando nuestras manifestaciones de la realidad que vivimos en nuestros barrios", exponen en el documento. "Así pues, y dado que no conocemos al concejal de estas zonas, según se establece en el Reglamento de Participación Ciudadana, nos vemos en la obligación de escribirle nuevamente para comunicarle ciertos aspectos que nos afectan y en los que entendemos que es cada vez más necesario acometer cambios en las acciones", añaden.

A continuación se refieren al cierre de los centros ciudadanos. "¿Hasta cuándo los vecinos que habitan en nuestros barrios no van a poder hacer uso de estos recursos que tan necesarios son en todos los momentos?", se preguntan, antes de apuntar que la concejala de Participación Ciudadana, Yaiza López, les transmitió que es una orden de la Subdelegación del Gobierno del Estado, y, afirman, "no indicó la previsión de apertura, no para actividades lúdicas sino para atender más directamente a los vecinos".

Las entidades piden a Gutiérrez datos sobre los aumentos en el desempleo en marzo y en abril en estos ámbitos poblacionales para "comprender mejor la situación y generar propuestas para que las podamos ver y analizar de forma conjunta". "Igualmente nos sería necesario tener acceso al número de afectados por ERTE en nuestras zonas, así como también la comparativa de estos tres meses de afiliación a la Seguridad Social", prosiguen. "Otro capítulo muy preocupante y del que pretendemos tener información es de cuántos autónomos en nuestras zonas han producido baja temporal o definitiva en estos tres meses", agregan.

El texto lo cierran con incidencias sobre los Servicios Sociales que les han comentado los vecinos: personas que tienen reconocido el cobro del ERTE, se les retrasa el abono del desempleo y Servicios Sociales les indica que, como cobran por paro, no cumplen los requisitos para obtener ayuda de alimentos; usuarios que tienen que esperar hasta quince días para ser atendidos, donde señalan que entienden el "desborde" pero que estas personas necesitan alimentarse, y problemas de comunicación en las derivaciones a Cruz Roja.