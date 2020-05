La Concepción ejecuta una mejora de todo su exterior

La parroquia de La Concepción de La Laguna ha comenzado una mejora de todo su exterior que le permitirá quitarse de encima los desperfectos y humedades que venían desluciéndola. Se trata de la más antigua de las iglesias parroquiales de la Isla y uno de los templos más sobresalientes de la episcopal Aguere, además de estar declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento histórico, desde 1948.

Las actuaciones que se llevan a cabo supondrán la mejora de las paredes exteriores y de sus grandes portones de madera, así como de las dependencias de la torre. El coste es de unos 50.000 euros, sufragado al 50% por el Obispado de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, según precisó ayer el párroco, Juan Antonio Guedes, sobre unas obras que estaban previstas antes del confinamiento.

Más en detalle, la estimación es que el remozado se prolongue por espacio de unos meses. Las paredes mantendrán, apuntó Guedes, la misma tonalidad que hasta ahora, mientras que, en cuanto a las carpinterías -en las que ya se están efectuando labores de lijado-, el sacerdote puso de relieve que son unas actuaciones que cumplen con la normativa de patrimonio.

También consideró el responsable de la parroquia que los trabajos eran necesarios fundamentalmente por las humedades que afectaban a algunas zonas, como la que linda con la calle Tizón. "Lo fundamental del edificio en cuanto a mantenimiento queda con esto cubierto", opinó sobre la situación general del recinto, al que tan solo le faltaría la reparación de sus vidrieras para quedar completamente a punto, si bien esa es otra acción, que, de realizarse, se hará en el marco de un proyecto posterior.

"El templo de La Concepción no solo constituye el principal ejemplo de arquitectura religiosa de nuestro municipio, sino que es una de las imágenes de nuestra ciudad", manifestó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, sobre los trabajos que se están ejecutando y en los que el consistorio participa con 25.000 euros. "Se trata de un bien de enorme riqueza cultural, patrimonial y turística y, como tal, las instituciones públicas debemos contribuir a su mantenimiento, ya que su conservación y cuidado repercute en beneficio de la ciudadanía", continuó el regidor local sobre la aportación económica para posibilitar estas mejoras.

Durante los últimos meses las celebraciones eucarísticas en La Concepción se han emitido mediante el streaming de Facebook, mientras que este lunes regresó la actividad presencial. No obstante, la previsión es que esta obra no supondrán ninguna interferencia en los ritmos normales del templo. "He dialogado con la empresa para que, mientras que se está arreglando una de las puertas, se pueda entrar por la otra", puntualizó el párroco, antes de comentar que inicialmente el acceso se ha habilitado por la plaza Doctor Olivera y que, cuando los trabajos se centren en ese punto, se entrará por la otra puerta.

Además, se da la circunstancia de que no son fechas de una afluencia masiva, dado que las restricciones aparejadas al estado de alarma solo permiten un tercio de la capacidad de las iglesias. A ese respecto, Juan Antonio Guedes expresó que el regreso a la actividad ordinaria ha resultado "mejor de lo que pensaba". "Ha sido ejemplar la responsabilidad por parte de los fieles en cuanto al cumplimiento de las distancias de seguridad y, en general, de las indicaciones que se pusieron tanto a nivel civil como eclesial", celebró, al tiempo que destacó el ofrecimiento que ha recibido de voluntarios, "entre ellos muchos jóvenes", para colaborar en las tareas de acceso al templo y de limpieza después de cada misa.