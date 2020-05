Díaz: "Tenemos que conseguir que ningún lagunero pase hambre"

El líder de CC en La Laguna defiende en esta entrevista la crítica sin generar crispación y la puesta en común. En la labor del gobierno local observa errores, como que los autónomos y pymes sigan esperando por tres millones de euros en ayudas. "No hacen sino sacar vídeos de 'Voy a hacer', 'Estoy pensando'..., pero las acciones no se terminan de materializar", lamenta. "No me lo esperaba ni yo ni los laguneros, y menos sus votantes", señala sobre los giros de Unidas un político que dice no gastar "ni un minuto" en buscar fórmulas alternativas de gobierno, pero que tampoco renuncia a ellas.

¿Cómo ha visto la gestión municipal en el confinamiento?

Hay cosas que hemos denunciado públicamente sin que hayamos hecho una campaña de generar crispación. Si comparamos con el mandato pasado, me imagino lo que hubiese ocurrido con ellos en la oposición... Estamos en una fase en la que la ciudadanía lo que demanda es la puesta en común y eso es lo que nosotros intentamos.

¿Qué aspectos considera que hay que resolver?

Tratamos la atención domiciliaria y se corrigió; señalamos que nos encontramos con una situación nueva y que hay personas que les da vergüenza ir a Bienestar Social, que debe desplegar todas las posibilidades; la atención telefónica hemos dicho que no está al nivel, y ahora se ha comunicado que siete operadoras de Urbanismo pasarán a Bienestar. También está el anuncio de los tres millones de euros de ayudas a los autónomos y pequeños y medianos empresarios, que parece que es propaganda. Este es un gobierno de propaganda, porque no hace sino sacar vídeos de Voy a hacer, Estoy pensando?, pero las acciones no se terminan de materializar. De esas aportaciones hace más de 50 días y tenían que estar ya concedidas.

¿Se está llegando actualmente a todo el mundo?

La realidad es mucho mayor de lo que plantean. No llega el gobierno municipal y seguramente tampoco ningún otro. Pero el problema está en que no se sea consciente. Si lo eres, es ahí cuando tomas las decisiones de cómo llegar.

¿Hay alguna medida que le parezca que es especialmente necesaria?

Tenemos que conseguir, por todos los medios, que ninguna persona de La Laguna pase hambre, y eso requiere no solamente capacidad o buena voluntad, sino interlocución entre todos los agentes sociales, lo que hasta ahora no se ha conseguido. Y después está la política de empleo, la gestión del presupuesto, las obras? Nosotros dejamos la deuda en cero; lo anticipamos tres años y eso es evidencia de una gestión de éxito.

Su partido lamentó recientemente unas manifestaciones del alcalde sobre el superávit. ¿Cuál es la mejor fórmula?

Lo que no puede defender es que esos recursos de los laguneros vayan al Estado, entre otras cosas porque el nivel de inversión que hay por ciudadano siempre es inferior para Canarias. Y, además, tratándose de un lugar en el que, seguramente, el grado de desempleo va a ser superior al del conjunto de España.

El comercio y la restauración se están viendo bastante afectados. ¿Qué opina del trabajo del Ayuntamiento en esa materia?

No quiero opinar más allá de lo que pueden estar opinando ahora mismo los empresarios, los autónomos? Anunciaron hace más de 50 días que hay una ayuda de tres millones de euros y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada, porque Estamos redactando y por no se cuál excusa. Los pretextos no les sirven a los pequeños y medianos empresarios. Esto no es una cuestión de voluntarismo ni de buenismo, sino de realidad.

En un plano más general, ¿qué balance hace del mandato?

No conozco cuáles son las posiciones, por ejemplo en el ámbito de infraestructuras, que han variado más allá de su clara voluntad de hacer la parte de la Vía Exterior que han anunciado o de ampliar el tranvía, además de paralizar proyectos que daban un sello de calidad, por ejemplo Aguere Tradición o la iniciativa DeLaLaguna. Ha pasado un tiempo y los ciudadanos tienen que ver. Lo que se ha venido produciendo en gestión es básicamente el devenir de todo el trabajo realizado por el equipo anterior; no se conocen elementos nuevos.

Mencionaba los giros que ha realizado Unidas se Puede con el desdoblamiento de la TF-5 y el tranvía a Los Rodeos, a los que se le unen otros en distintos ámbitos, como el patrimonial. ¿Se lo esperaba?

No me lo esperaba ni yo ni los laguneros, y menos sus votantes. Ahora gobiernan en un tripartito en el que dos de las formaciones han perdido apoyo ciudadano en las elecciones, y desde luego los que los hayan votado estarán sorprendidos por ese cambio de actuación tan radical, tan de consumo de suelo y que ha ido en contra de lo que en reiteradas ocasiones hemos defendido en el ámbito municipal.

¿Se dan las condiciones para presentar una moción de censura en Santa Cruz?

Santa Cruz es otro municipio. Su realidad, evidentemente, le corresponde comentarla a mi compañero Bermúdez. Solamente digo, como siempre, que CC es un equipo de hombres y mujeres que están para seguir transformando Canarias. Y lo hacemos donde estemos, ya sea en el gobierno o en la oposición. Pero evidentemente somos partido de gobierno. Las mayorías democráticas se dan y se cambian y son todas legítimas.

¿Cree que se puede dar algún cambio en el gobierno de La Laguna?

Ahora lo que corresponde es que el gobierno, del color que sea, tenga la capacidad de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Yo trabajaré donde esté para que las decisiones del gobierno municipal sean lo más certeras posible. No tengo interés en que la situación vaya mal, aunque algunos, cuando estaban en la oposición, querían eso. Si la situación va mal, también lo irá para los laguneros, y a CC lo que le interesa es que vaya bien. Si eso lo hacemos desde la oposición, desde la oposición, y si lo hacemos desde el gobierno, desde el gobierno. No vamos a gastar ni un minuto buscando fórmulas alternativas, pero tampoco vamos a renunciar a ellas.