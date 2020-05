Otro paso frente al confinamiento

El lunes las aperturas de negocios laguneros fueron pocas y la presencia de gente en la calle tampoco ayudaba al optimismo. Ayer, en cambio, se percibía algo más de dinamismo en la vieja Aguere. Un ejemplo es la zona de Heraclio Sánchez, donde se alternaban comercios abiertos y otros cerrados.

La Ciudad de los Adelantados dio ayer otro paso contra el letargo que en la actividad comercial han supuesto el estado de alarma y el confinamiento. Si el lunes eran pocos los establecimientos que se decidieron a abrir sus puertas, la situación un día después invitaba un poco más a la esperanza: más actividad en las calles y nuevos comercios que optaron por retomar el trabajo.

Que no fuese tan fácil como hace unas semanas aparcar en la zona de Heraclio Sánchez y el entorno del Cuadrilátero era un indicador de que algo estaba cambiando. Varios establecimientos de ese ámbito y de distinto tipo ofrecían sus servicios y otros, especialmente de moda, realizaban preparativos para la reapertura. Es el caso de Pomodoro Boutique, cuya propietaria, María Teresa Rodríguez, explicó que su plan es abrir a partir del próximo lunes. "Estos días he estado viniendo a mi tienda para ir limpiando, preparando todo y tomando las medidas necesarias", apuntó.

Tras trece años con este establecimiento dedicado a la venta de moda y complementos de mujer, Rodríguez apuesta por "intentarlo", "trabajar fuerte" y "esperar que la gente responda" en esta situación nueva. Asimismo, destacó la importancia de que los consumidores se decanten por el comercio local y las tiendas de barrio, que en estos momentos, dijo, se encuentran "en peligro de extinción". "Ahora necesitamos su apoyo más que nunca", afirmó.

Un poco más hacia el centro del casco histórico, escenas en la línea del lunes, aunque también algo mejoradas. "Yo por ahora no he tenido que comprar nada que no sea de alimentación ni tampoco he ido a bares, pero se ve que algunos están abriendo", manifestó Eduardo Pérez, que caminaba por Herradores. "Menos mal que parece que la cosa se va animando un poco, aunque al mismo tiempo no tengo muy claro que eso sea bueno, porque... ¿y si aumentan los contagios?", reflexionó otro vecino al ser preguntado por este periódico sobre la situación. Rosa González llevaba unos cortados en la mano hacia su trabajo, recién recogidos en una cafetería cercana. "Ya hemos pedido un par de veces y vamos a recogerlos, y también es que, si no nos ayudamos entre nosotros, no salimos de esta", apostilló.