Urbanismo de La Laguna aumenta su rendimiento con el teletrabajo

El teletrabajo ha permitido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna aumentar sus datos de rendimiento durante el estado de alarma. Se trata de una modalidad laboral en la que este organismo se había adentrado en los meses previos al confinamiento y que, aprovechando que las tareas presenciales como las visitas o inspecciones técnicas se han limitado a las "estrictamente necesarias y urgentes", ahora les ha permitido incluso mejores promedios en parámetros como el número de informes, registros de salida o resoluciones, entre otros.

Según explica el jefe del Servicio de Coordinación General y Recursos Humanos de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Lasso, fue en enero cuando pusieron en marcha un proyecto piloto para la implantación de un sistema de teletrabajo. Este tenía como una de sus particularidades estar diseñado para que el 100% de la plantilla teletrabajara de forma simultánea un día a la semana. Así es que, casualidades, cuando comenzó la expansión del coronavirus y las posteriores medidas restrictivas, ellos contaban con un entrenamiento que les evitó sobresaltos.

"A la hora de enfrentarse a esta situación, la práctica totalidad de los empleados ya tenía habilitado su puesto de teletrabajo en el domicilio y los sistemas de información de la Gerencia estaban preparados, con las medidas de seguridad necesarias, por lo que no hubo que implementar ninguna fórmula técnica adicional para que el total de la plantilla continuara desarrollando sus funciones mediante teletrabajo desde el lunes 17 de marzo", indican desde la Gerencia. Además, una semana antes de la declaración de alarma empezaron a organizar un plan de contingencia para el caso de que se desaconsejara el trabajo presencial, como acabó ocurriendo. Los funcionarios pasaron entonces a trabajar de forma permanente desde sus casas, las visitas técnicas se redujeron y la atención al ciudadano quedó derivada a los canales telefónicos y telemáticos.

De los aproximadamente 70 empleados públicos que desarrollan su labor en Urbanismo, actualmente solo dos, por desempeñar funciones esencialmente presenciales, acuden hasta las instalaciones de forma ocasional para realizar tareas como la remisión de la correspondencia a las oficinas de Correos. "El resto, el 97% de la plantilla, se encuentra teletrabajando desde sus domicilios, desarrollando sus funciones con total normalidad, con las limitaciones lógicas que implica la suspensión de plazos administrativos impuesta por el real decreto legislativo que declaró la situación de alarma", exponen. "No se trata, por tanto, de que un determinado porcentaje de trabajadores esté prestando servicios mínimos mediante teletrabajo, ni de que los funcionarios estén disponibles en sus domicilios, sino de que la totalidad de la plantilla se encuentra trabajando a pleno rendimiento desde el primer día del confinamiento", precisan.



El aumento, en cifras

"Que la Gerencia de Urbanismo continúa prestando sus servicios al ciudadano con normalidad es una realidad que no se basa en juicios de valor, ni en que sus empleados fichen a distancia, lo cual es un absurdo cuando se habla de teletrabajo", mantiene Pedro Lasso, que añade que la constatación de que el personal se encuentra efectivamente trabajando se efectúa con la monitorización y medición de su labor. "Y los datos recientes demuestran que el rendimiento de la Gerencia no solo no se ha visto mermado, sino que incluso ha aumentado", apostilla.

Concretamente, las notificaciones electrónicas entre el 13 de marzo y el 3 de abril se sitúan en una media de 39,8, lo que contrasta con las 24,92 que se realizaron como promedio cada día de 2019. Siempre en cifras diarias, los informes crecen hasta los 95,27, por encima de los 78,55 del ejercicio anterior, y suben notablemente los registros de salida: 92,07, mientras que en 2019 eran 61,09. Más reducido es el incremento de los denominados registros electrónicos en sede (10,2 frente a 8,96), y las resoluciones alcanzan las 35,6, en lugar de 24,33. Los expedientes cerrados empatan con los del año previo (36,93 y 37,05) y solo decrecen, por razones obvias, los registros de entrada presenciales (17,6 ahora; 54,64 de media en 2019), al igual que también bajan los expedientes incoados (22,33, por debajo de 35,82).

"El rendimiento ha aumentado en prácticamente todos los parámetros medidos que representan la actividad de tramitación diaria de la Gerencia, salvo en los que no dependen de la labor sus empleados, como los registros de entrada y, en consecuencia, el inicio de nuevos expedientes", analizan desde Urbanismo, y consideran que estos resultados muestran "la capacidad de esta administración para afrontar esta difícil situación, demostrando a la ciudadanía su fortaleza para seguir manteniendo un servicio público de calidad a los ciudadanos de La Laguna, con la mayor normalidad posible".

Los datos cosechados resultan del trabajo previo, pero también hay otros elementos clave, como el sistema de papel cero que implantaron hace años y un desarrollo virtual que permite que los ciudadanos puedan realizar sus trámites las 24 horas de los 365 días. De la misma manera, es fundamental el plan de trabajo por objetivos, una fórmula de medición laboral que se viene aplicando en este organismo lagunero. Así es que también ahora "el teletrabajo se basa no en la medición del tiempo, sino en que se sustituyen las horas diarias de trabajo por unos objetivos", plantea Lasso, que agrega que para eso se requiere previamente tener la capacidad y la organizativa tecnológica de medición. "Si se trabaja en electrónico al 100%, como nosotros estamos haciendo desde 2010, eres capaz de contabilizar cada informe que se hace, cada notificación?", detalla.