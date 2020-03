CC recomienda a Viciana seguir las "directrices" del alcalde

Coalición Canaria (CC) recomendó ayer al consejero delegado de Muvisa, Ignacio Viciana, "seguir las directrices de su alcalde y acatar la sentencia" sobre el despido nulo de un trabajador de la empresa. Este pronunciamiento lo realizó la formación política a través de un comunicado que era consecuencia de las "graves acusaciones" que, en opinión del partido, había realizado Viciana.

Entre los puntos planteados por CC se encuentran que no tendría "utilizar una empresa pública ni su membrete, de todos los laguneros, para expresar ideas políticas" o que, "dado que cobra de todos los laguneros e igual sueldo que un concejal, debería dedicarse a trabajar en ello y no perder su tiempo en contestar a otros concejales, cosa que no le corresponde". Y añade el texto que habría de "tener en cuenta" las recientes declaraciones que ha realizado su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, sobre la readmisión del empleado.