CC critica que la aplicación móvil del aparcamiento ZEL está inoperativa

El concejal de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) Jonathan Domínguez, titular del área de Seguridad Ciudadana durante el pasado mandato, denunció ayer que el "gobierno tripartito ha cancelado el contrato de la app de la Zona de Estacionamiento Limitado (ZEL)", y apuntó que esa finalización de la actividad le fue comunicada a la empresa el 28 de febrero.

"La concejala de Seguridad Ciudadana, Margarita Pena, informó el pasado 16 de enero en sesión plenaria, y ante una pregunta del grupo municipal de CC-PNC, que la aplicación de la zona ZEL no ha sido paralizada ni cancelada", indicaron los nacionalistas, y plantearon que en la store de Android aparece en la app el siguiente comunicado: "La aplicación ZEL no tiene ningún problema técnico atribuible al desarrollador. El hecho de que ZEL no esté funcionado se debe a que la Corporación local ha procedido a dar de baja el servicio desde el pasado 28 de febrero".

Al respecto, Domínguez criticó que se trata "de un servicio público con más de 18.000 usuarios, y es una chapuza cortarlo sin poner a funcionar la alternativa en el mismo acto".

Búsqueda de otra empresa

Margarita Pena, por su parte, manifestó ayer que ya antes de terminar el contrato, los técnicos del Área de Seguridad Ciudadana, a la vista de que la empresa no atendía al requerimiento, "han estado haciendo indagaciones en el mercado". "Y de ahí se ha pedido presupuesto a tres empresas diferentes para que se reanude el servicio lo antes posible", señaló, antes de comentar que está "a punto" de completarse el trámite para la adjudicación de un nuevo servicio. "Lamentamos las molestias que esto haya podido ocasionar, pero estamos trabajando en la reanudación del servicio lo antes posible", dijo.

¿Y qué pasa con la aplicación hasta que se dé con un remedio? Fuentes oficiales del Ayuntamiento indicaron que hay relojes a disposición en la Policía Local y que se puede colocar un papel con la hora de llegada en el salpicadero.