El camino de tierra de la Punta del Hidalgo se cerrará al tráfico

El camino La Costa, la vía de tierra de la Punta del Hidalgo que desemboca en San Juanito, será cerrado al tráfico, previsiblemente antes de Semana Santa. Tradicional lugar de jornadas de playa familiares con los coches aparcados al pie del mar, a partir de ahora estará limitado a quienes accedan a pie. Así lo anunciaron ayer el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, que indicaron que la medida es consecuencia de un informe elaborado por el Ejecutivo regional en el que se recoge que se está produciendo un deterioro ambiental.

En rueda de prensa, Gutiérrez se refirió a las peticiones vecinales de soluciones para la "continua erosión" y "falta de mejoras" para esta zona costera, e indicó que, a partir de ahí, se pusieron a trabajar con la Consejería de Transición Ecológica, con la que analizaron "todas las posibilidades" y que, finalmente, les trasladó un "informe importantísimo".

Los detalles de ese documento fueron expuestos por Valbuena, que señaló que se están produciendo afecciones a la avifauna y, sobre todo, a especies de carácter migratorio que tienen las costas de Canarias como "punto de descanso". "El paseo de San Juanito es de alto valor ecológico", manifestó el político socialista, antes de puntualizar que los estudios realizados revelan que existen casi 40 especies protegidas.

"Existe un elemento de fricción cada vez más intensivo, y ese incremento en la presión está ocasionando daños a los que la administración tiene que poner remedio", expresó el consejero sobre unas conclusiones que se alcanzaron tras "más de 50 visitas" que se realizaron a la zona en los últimos años. El balance de ese trabajo de campo es que, en ese medio centenar de ocasiones que se analizaron, transitaron por la zona, de una u otra forma, más de 4.300 vehículos; se desarrollaron más de 2.000 actividades -"buena parte de ellas ilegales"- y se ocasionaron más de 500 impactos, que principalmente afectaron a estas aves migratorias.

José Antonio Valbuena sostuvo que esos ejemplares "se estresan y perecen en ese entorno", que se da la circunstancia de que es Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA). "Eso no se puede permitir", defendió sobre el perjuicio que están sufriendo estos seres vivos. "Tenemos que implantar medidas que quizá a algunos no les van a gustar", manifestó, antes de abogar por la conciliación del "uso y disfrute de espacios naturales con la defensa de aquellos que no tienen voz para defenderse: la naturaleza".

Entre otros problemas concretos que se producen en este "caso de libro", refirió las acampadas ilegales, las basuras -de las que dijo que llegan a ser ingeridas por las aves-, la realización de hogueras, el "pisoteo" de la flora de la zona o las molestias sobre la fauna.

Así las cosas, el informe estable una serie de medidas divididas en prioridad alta, media y baja. La más importante establece la necesidad de hacer un estudio, diseño y elaboración de una estrategia de gestión de este espacio. Otra medida de prioridad alta se refiere a la restricción del tráfico rodado y creación de aparcamientos delimitados. "Esto significa que tenemos que cerrar al tráfico el paseo del litoral siguiendo experiencias similares como la llevada a cabo en la Punta de Teno", apuntó el consejero, e insistió en que "el coche no es compatible con estos espacios".

Del mismo modo se aumentará la vigilancia en la zona, se harán estudios de senderos que afectan directamente al hábitat de Punta del Hidalgo y se llevará a cabo el control de especies invasoras. "Es una decisión valiente por parte del Ayuntamiento, que va a contar con la colaboración a todos los niveles del Gobierno de Canarias", aseguró el consejero.

Por su parte, el alcalde admitió que la decisión no fue fácil de tomar, y añadió: "Pero tenemos que salvaguardar uno de los espacios de mayor valor paisajístico y medioambiental que tiene este municipio". Además, Gutiérrez anunció que en los próximos días tendrán lugar una serie de encuentros con los propietarios de la zona para evitar que se vean perjudicados, aunque insistió en que el Ayuntamiento ha recibido "más de un millar de firmas de vecinos del entorno que avalan y respaldan la decisión".

Preguntado por el problema de aparcamiento que ocasiona este cierre, reconoció que traerá "alguna que otra crispación", y avanzó que habrá alternativas. Concretamente, comentó que están "en contacto directo con fincas colindantes" y que se habilitará una zona pública de estacionamiento junto al campin.



La asociación lo celebra



Mientras que en las redes sociales se podían leer en la tarde de ayer comentarios en distintas direcciones, el presidente de la Asociación de Vecinos Aguacada, Hacomar Alonso, celebró la decisión. "El sentir de los vecinos es una costa sin coches, autocaravanas, caravanas y en la que se pueda caminar y disfrutar del paisaje", afirmó tras el anuncio del cierre.

El dirigente vecinal recordó que el camino La Costa "ha sido un problema desde hace muchos años", antes de poner de relieve el trabajo de quienes precedieron a la actual directiva: "La asociación de vecinos saliente ha luchado para que se cumpla la Ley de Costas en su mandato y la Plataforma Ecoáreas lleva años reivindicado una costa sin coches".

Además de referirse al acceso de los propietarios de las fincas del camino, dijo que han solicitado la posibilidad de ampliar los horarios del campin para que haya una alternativa a los usuarios que visitan La Punta. "Solicitamos una bolsa de aparcamientos debajo del campin para paliar los daños colaterales", expresó, e informó de que han estado en contacto con el Ayuntamiento.