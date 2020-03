Polémica patrimonial sobre el vaciado de una casa en Anchieta

El historiador y sociólogo lagunero Álvaro Santana insistió ayer en acusar al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, conformado por PSOE, Unid@s Se Puede (USP) y Avante La Laguna (ALL), de "seguir mutilando" el patrimonio histórico del centro de La Laguna, en base al Plan Especial del Patrimonio (PEP) de 2005, una afirmación que ha incrementado la polémica sobre las obras de vaciado que se está ejecutando en el interior de una casa terrera radicada en la intersección de las calles Anchieta y Juan de Vera.

En este caso, Santana aseguró que el Ayuntamiento "continúa usando la legalidad del PEP de 2005" para justificar "el seguir mutilando y destruyendo patrimonio del centro histórico" de Aguere, una situación que, dijo, "he puesto en conocimiento de la Unesco" ante la grave situación de La Laguna" en cuestiones de defensa patrimonial.

Recordó que ese PEP ha "legalizado la destrucción y mutilación de docenas de casas y espacios públicos del centro histórico lagunero", señalando que durante años los integrantes del actual tripartito han denunciado "en los plenos municipales y los medios de comunicación esa destrucción y mutilación del patrimonio lagunero".

En su opinión, "pese a la esperanza que representaba un anhelado cambio político tras más de 20 años de gobierno de Coalición Canaria (CC), el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento continúa usando la legalidad del PEP de 2005 para justificar lo injustificable: el seguir mutilando y destruyendo patrimonio del centro histórico".

Es por ello por lo que Álvaro Santana considera necesario, "dada la gravedad de la situación, La Laguna necesita urgentemente la creación de un nuevo PEP con participación ciudadana, asociaciones culturales, funcionarios, técnicos e investigadores".

Sobre ello todo ello, el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró que es "falso" que se estén perdiendo casas terreras en el casco, señalando que no permitirá que se pongan en juego la seguridad jurídica "por el depotismo ilustrado de arquitectos e historiadores".

El veterano concejal de ALL señaló que lo que no se puede permitir que es que el casco histórico de La laguna se convierta en un conjunto "en ruinas", siendo necesario para evitarlo el desarrollo de medidas para alcanzar un equilibrio entre "proteger lo que se debe ser protegido y adaptar el conjunto a las necesidades de la vida moderna".

Resaltó que el conjunto histórico debe seguir siendo una ciudad viva y no un centro comercial al aire libre, "pero lo que no debe ser preservado no es lo que diga "cualquier especialista en arquitectura e historia" porque existe un estado de derecho, recordando que "el PEP se aprobó cumpliendo todas las garantías".

Esta polémica fue aprovechada convenientemente por el grupo de CC en el Consistorio local, quien a través de un comunicado acusó a Pérez de intentar "responsabilizar al partido nacionalista de las críticas que está recibiendo en las redes sociales" por sus decisiones sobre las obras que está autorizando".

En todo caso, señala que apunte a su compañero de Gobierno, Rubens Ascanio (USP), que ya ha rechazado en el pasado las actuaciones de este tipo, recordó.