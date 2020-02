El Ayuntamiento retira una placa franquista en Finca España

La Laguna tiene desde hace unos días un elemento franquista menos. El Ayuntamiento ejecutó la solicitud de retirada de un escudo que presidía la entrada del Centro de Día de Finca España, en el que se atienden a unos 40 menores para refuerzo educativo y apoyo psicosocial cada semana en horario de tarde, según explicaron desde el Consistorio.

Más en concreto, la instalación se encuentra en las proximidades del Centro de Mayores Pico Cho Canino y es de titularidad municipal. En su entrada, encima de la puerta, un rótulo recordaba los tiempos de la obra: "Plan Nacional de Construcciones Escolares - Año 1960". Este fue retirado y el muro sobre el se apoyaba, pintado. La actuación la llevó a cabo el área de Obras, cuyo titular es Andrés Raya (PSOE), y se realizó a petición de Bienestar Social, que dirige Rubens Ascanio, de Unidas se Puede.

Desde el Ayuntamiento lagunero exponen que la solicitud, primero, y los trabajos, después, se efectuaron en base a lo que establece la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".

El presidente de la Asociación de Vecinos de Finca España, Jesús Melián, manifestó que no se habían percatado de que era una placa franquista, sino relativa al año de construcción. "Como quien dice, antes el centro era gris y ahora tiene pintura amarillo canario", expresó. "No es más que un recuerdo, y entendemos que de los recuerdos no se puede vivir; para nosotros lo importante es que la instalación siga siendo un referente para los más pequeños del barrio y un lugar donde poder dar clases a nuestros vecinos, así como prestarles la mejor atención cuando lo requieren", señaló el dirigente vecinal.

"Se trata de un paso más en el cumplimiento de una normativa que ya tiene trece años y que todavía en La Laguna no se había ejecutado correctamente", dijo Ascanio sobre la decisión adoptada. Esta lleva a dirigir la mirada hacia otros casos que estaban pendientes de solución en el municipio. Al ser preguntado por ellos -y especialmente por el de la parroquia de La Concepción, el que más polémica ha generado-, el también primer teniente de alcalde sostuvo que desde el Consistorio se dio traslado al Obispado de Tenerife para que cumpliese con esta normativa, toda vez que se trata de dos edificios que no son de titularidad municipal. Por su parte, esta entidad religiosa optó este jueves por no manifestarse.



Franquista e incierta



La lápida de La Concepción tiene la singularidad de que, pese a haber sido objeto de numerosas críticas e, incluso, haberse llegado a publicar que la Iglesia estudiaba acciones, ahí sigue. La insignia, que atribuye la reconstrucción del templo lagunero "a la decisión personal" de Franco, sufrió un acto vandálico el pasado verano. Y se da la circunstancia de que, más allá de la pieza, los hechos que recoge no se ajustan a la realidad, según las indagaciones del cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo, expuestas en el artículo La lápida franquista de la iglesia de La Concepción.

El caso anterior no es el único que ha sido señalado en los últimos tiempos dentro del municipio. Otros dos similares son los tributos a la dictadura que se localizan en la iglesia de Nuestra Señora de El Rosario, el principal templo de Valle de Guerra, y en el IES La Laboral.