Precintan una obra en San Benito por carecer de permiso para excavar

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha precintado las obras de excavación que se venían realizando en lo que fue Talleres López, en el barrio de San Benito. Se trata de un entorno que en varias ocasiones ha estado de actualidad en los últimos años por la presencia allí de una vivienda del siglo XVIII, que hoy se encuentra en fase de catalogación.

Fuentes oficiales de Urbanismo detallaron que para la parcela -sin incluir la casa antigua- se concedió una licencia de demolición que ha sido ejecutada. En paralelo, los responsables de la obra presentaron un proyecto básico para una nueva edificación.

Se da la circunstancia, expresan las mismas fuentes, que ese proyecto básico no está autorizado y que, en todo caso, este "no legitima el inicio de unas obras". Es por eso que se procedió al precinto de los trabajos de excavación. Añadieron que no han ordenado medidas adicionales hacia el inmueble que podría ser objeto de catalogación porque no han detectado que la excavación lo haya afectado, además de que está separada de él.

Los orígenes de la polémica con este enclave se encuentran en las críticas que realizó en el pasado mandato la formación Unidos se Puede, que aseguraba que había "alarma entre los vecinos" por el estado de la casa. Hace unos meses, la protección de la construcción fue abordada por el pleno y, más recientemente, se iniciaron los trabajos de derribo de los antiguos Talleres López.