CC critica los cambios de postura con la variante

Los portavoces de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, Carlos Alonso y José Alberto Díaz, criticaron ayer los cambios de postura experimentados por los líderes de Unidas se Puede y Avante La Laguna, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, sobre el suelo agrícola. "Es una verdadera contradicción con lo que llevan diciendo 20 años", expresaron tras la defensa que el gobierno lagunero -PSOE, Unidas y Avante- ha realizado de la circunvalación, variante o baipás de la autopista del Norte (TF-5).

Los líderes nacionalistas también se refirieron durante una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede lagunera de CC, en la plaza del Cristo, al giro de Unidas se Puede con la ampliación del tranvía a Los Rodeos, dado que esa organización política ha pasado de oponerse rotundamente al proyecto a aceptarlo y a, posteriormente, adoptar una posición intermedia.

"El pacto de las flores impone una Vía Exterior encubierta a La Laguna", sostuvieron sobre el nuevo viario que se ha planteado. Concretamente, es un trazado que está previsto que una Guamasa y la Vía de Ronda -bordeando el aeropuerto de Los Rodeos- y del que el Ejecutivo regional, el Cabildo y el Consistorio lagunero han insistido en que no es lo mismo que la Vía Exterior -ambos sí comparten un tramo inicial-. A ese respecto, el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó el jueves una moción oponiéndose a esa última vía.

Desde Coalición Canaria de La Laguna, José Alberto Díaz recordó que "siendo alcalde siempre se manifestó en contra del baipás de Guamasa o Vía Exterior, apostando por el soterramiento parcial de la TF-5 a su paso por La Laguna y por potenciar la puesta en marcha de un bus-VAO, posturas inamovibles al día de hoy", según recoge la nota remitida por Coalición Canaria tras la rueda de prensa.

"El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó en 2016 con el apoyo de CC, PSOE y PP un acuerdo donde se establecían las medidas para mejorar el tráfico en la TF-5, entre las que no se encuentra ni la Vía Exterior ni la circunvalación", añadieron los nacionalistas, y apuntaron que el proyecto del bus-VAO "está adjudicado desde abril de 2019, pero el Gobierno de Canarias no lo ha firmado, con lo cual esta iniciativa está bloqueada". Al respecto, apostillaron que "eso indica que no hay voluntad de hacer esta obra, que es la prioritaria y la más sostenible desde el punto de vista medioambiental".

Díaz también lamentó que Santiago Pérez tratase de reprobar a Carlos Alonso con una moción -que finalmente no se trató en el pleno de esta semana- para la que utilizó a la Policía Local "como un registro".

En relación a la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos, Alonso expuso ayer que no es prioritaria y que, en todo caso, para cubrir ese recorrido es mejor el tren del Norte, que conectaría de forma subterránea el entorno de Padre Anchieta con el aeródromo lagunero en una sola parada.