El Pleno pide que la Vía Exterior se suprima del planeamiento

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer, con la abstención del Partido Popular (PP), una moción para solicitar al Gobierno de Canarias, así como a los grupos del Parlamento regional, la adopción de una iniciativa legislativa para la supresión de la Vía Exterior del planeamiento, al igual que para la derogación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife (Pteosvam). La proposición de ley (PPL) planteada es la misma que ya fue acordada en 2014 por el Consistorio lagunero -en aquel caso, por unanimidad- para que fuese tratada en la Cámara autonómica, pero que al final no prosperó.

La iniciativa llegó a la sesión de este jueves sin que se esperase, por la vía de urgencia, y a propuesta del Partido Socialista (PSOE), Unidas se Puede y Avante La Laguna. Ciudadanos (Cs) votó en contra de la urgencia y Coalición Canaria (CC) se abstuvo, dado que ambas formaciones entendieron que no existía ese carácter apremiante. Esta moción seguía al debate generado tras el anuncio de que se elaborará el proyecto de la circunvalación, variante o baipás de la autopista del Norte (TF-5), un trazado que está previsto que una Guamasa y la Vía de Ronda bordeando el aeropuerto de Los Rodeos.

Concretamente, la polémica, dudas y choques políticos de los últimos días responden a que la variante en cuestión comparte sobre los planos un tramo con la Vía Exterior, de la que la PPL expone, citando las alegaciones presentadas en su día por la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), que "su ejecución supondría la destrucción directa en La Laguna de 901.415 metros cuadrados de suelo agrícola".



Las modificaciones propuestas



La proposición de ley plantea la eliminación del Pteosvam y derogar los artículos del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) referidos a la Vía Exterior. Además, el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento recoge instar al Cabildo de Tenerife a formular, "en el más breve plazo posible", los planes territoriales especiales de Ordenación del Transporte Colectivo y de Carreteras de la Isla.

Según explicó Santiago Pérez (Avante) en declaraciones a los medios, la petición no se limita a erradicar la Vía Exterior del PIOT, sino que se acompaña de la supresión de todo el Pteosvam, porque en ese otro texto existen más viarios que entiende que tampoco son positivos para el municipio, como es el caso de la continuación de la Vía de Ronda entre Las Canteras y Los Rodeos, o de otra carretera que discurriría por debajo del aeródromo lagunero. "Muerto el perro se acabó la rabia", sintetizó Pérez sobre el efecto que tendría la eliminación de la Vía Exterior de los planes urbanísticos.

Rubens Ascanio, de Unidas, afirmó que con la iniciativa "se hace evidente" uno de los elementos que "une" al grupo de gobierno: la defensa del suelo rústico y que "no se pierda un metro cuadrado" del agro local. "Lo hemos dicho con una claridad nítida", apuntó el edil, que en los últimos días ha estado en el punto de mira por el giro de su discurso a través de los años con respecto a la circunvalación de la TF-5. Después de comentar que no observa un "objetivo de destrucción" por parte del Ejecutivo autonómico -del que depende el proyecto del baipás-, aseguró que el Consistorio lagunero "plantará cara ante cualquier desvío" que detecte. De forma aun más rotunda se manifestó Pérez sobre ese último aspecto: "Si existe una gran afección al suelo agrícola, yo diré al Ayuntamiento que nos plantemos".



Críticas al cambio de discurso



"No son capaces de mirarse al espejo", comenzó el líder de CC, José Alberto Díaz, sus críticas hacia el equipo de gobierno, para leer a continuación lo que Ascanio decía en 2015 acerca de la variante de la autopista del Norte. Además, lamentó que la propuesta fuese como una urgencia, "sin que puedan participar los ciudadanos". También incorporó a sus reproches el cambio de postura de Unidas se Puede con el tranvía -del no rotundo al sí, para pasar después a una posición intermedia- y que la iniciativa de la circunvalación fue registrada apenas unas horas antes de la sesión plenaria. Asimismo, remarcó el rechazo de CC a la Vía Exterior.

Díaz propuso la enmienda de adición de suspender "la realización de cualquier infraestructura viaria que esté establecida en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife. En especial aquellas vías que tienen su comienzo en la zona geográfica de Guamasa, El Ortigal y la Cruz Chica". Sin embargo, no salió adelante debido al rechazo del grupo de gobierno y las abstenciones de Ciudadanos (Cs) y el PP.

En las siguientes intervenciones, Pérez insistió en que no es lo mismo la variante y la Vía Exterior, y se refirió a que el proyecto de soterramiento de la autopista del Norte a su paso por La Laguna es "inejecutable con la Isla funcionando", por lo que el baipás podría ser una fórmula para hacer viable esa obra que acabaría con la grieta que la TF-5 produce en la ciudad. Rubens Ascanio, por su parte, sostuvo que la urgencia de la moción estaba en la "demagogia", en velada alusión a los pronunciamientos de Coalición Canaria, y agregó: "CC es al medio ambiente lo que Vox es a la igualdad", lo que generó el enfado en la bancada nacionalista. "Me parece una falta de respeto; no lo admito", señaló Díaz.