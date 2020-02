Pienso anticonceptivo para reducir la población de palomas

Las palomas hace tiempo que se convirtieron en un quebradero de cabeza para el Área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna y, en el caso del centro histórico, en una amenaza para algunos de sus bienes patrimoniales, debido a los excrementos. Mientras que durante años se ha recurrido a las jaulas para atraparlas, el Consistorio estudia ahora contratar un servicio que permitiría la disminución de esta especie con un método novedoso: pienso anticonceptivo.

Según apuntó el concejal de Medio Ambiente, José Luis Hernández (Unidas), el sistema básicamente consiste en millo recubierto de ese producto para impedir la reproducción de estas aves. La distribución del alimento se realiza con unos dosificadores, mientras que después se va haciendo un seguimiento de la evolución. "Parece que los resultados son muy satisfactorios", señaló, antes de precisar que la reducción se estima en un 70%.

"En las áreas urbanas de Santa Cruz y La Laguna existe un problema enorme con las plagas de palomas", expuso Hernández, antes de detenerse en que lo vienen "atajando" con contratos que se suscriben con empresas locales para la colocación de sistemas de captura, cuyos resultados varían dependiendo de los días. "Pero es una solución muy pasajera, porque enseguida la población de palomas aumenta y se replica el problema", detalló.

Fue ahí que tuvieron conocimiento de que en Barcelona estaban utilizando un nuevo mecanismo. "A nosotros nos llegó a través de una asociación animalista, porque se considera que lo que se está haciendo de atrapar las palomas con las jaulas, y que después se eutanasian, no es un método ético desde el punto de vista de los derechos animales", manifestó el edil.

"Recibimos primero una información que nos mandaron por correo electrónico y el viernes de la pasada semana organizamos aquí una visita con un representante la empresa, que se llama ZooEthics, está radicada en Barcelona y tiene la patente del producto", prosiguió el miembro de Unidas se Puede sobre una cita con presencia tanto de técnicos como de políticos del Consistorio lagunero, así como de Santa Cruz. "En Barcelona llevan ya cuatro años aplicándolo; hay 30 municipios de Cataluña y otros 20 de fuera, y entre las ciudades grandes que lo están utilizando se encuentran Barcelona, Valencia y Cádiz", expuso.



Propuesta más detallada



Hernández precisó que están "en fase de estudio" y que próximamente recibirán una propuesta más detallada sobre la acción. "Es posible también que algún otro municipio del área metropolitana, como el Rosario y tal vez Tegueste, se puedan sumar luego a la aplicación del proyecto", amplió, y puntualizó que "no tendría mucho sentido" si solo se usara en La Laguna. A ese respecto, puso el ejemplo de que Aguere y Santa Cruz cuentan con barrios compartidos. "Lo idea sería aplicarlo en toda el área metropolitana", argumentó.

El concejal de Medio Ambiente expresó que antes de adoptar la decisión definitiva tienen previsto solicitar informes, como del Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. También comentó que existe un pronunciamiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil.

Además, el edil dijo que la intención es que se aplique exclusivamente en zonas urbanas y que no se trata de un producto hormonal ni biocida. En la misma línea, mantuvo que no afecta a otras aves, sino que es específico para las palomas. ¿Y las que se utilizan en la colombofilia podrían perder la posibilidad de reproducirse? José Luis Hernández planteó que estas suelen entrenar en unos horarios determinados y que la distribución del millo con anticonceptivo sería en otros momentos del día. "A nosotros nos han llegado quejas de gente que tiene palomas porque las urbanas les afectan a sus palomares", añadió. Otro de los datos aportados por el titular de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna es que, a priori, el coste no es excesivo: unos 20.000 euros fue lo que le supuso a Cádiz este sistema para lidiar contra las palomas. "Nos han dicho que siete parejas son capaces de producir de 100 a 120 individuos en un año", cifró Hernández sobre la alta capacidad reproductiva de esta especie.