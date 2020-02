José Alberto Díaz (CC): "Hay lugares en los que el tranvía ha perjudicado al comercio"

El portavoz del grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, se manifestó ayer sobre los efectos del tranvía en algunas zonas comerciales. "Hay lugares por donde pasa y que ha perjudicado a la dinamización comercial; lo hemos visto en la Rambla de Pulido, en Santa Cruz, y en parte de la línea 2, en el cruce de Taco, y creemos que tenemos que reflexionar sobre eso", apuntó.

Estas afirmaciones, que siguen a la polémica generada por el proyecto de ampliación hasta el aeropuerto de Los Rodeos, las realizó Díaz durante una rueda de prensa en la que CC presentó alternativas para usar los fondos que requeriría esa obra: un nuevo centro de atención especializada (CAE) de San Benito, mejorar la carretera TF-13, actuar en la avenida de la República Argentina, culminar la vía Ofra-El Chorrillo o instalar la pasarela del Padre Anchieta.

"La movilidad no va a mejorar con la ampliación del tranvía a Los Rodeos", sostuvo el político nacionalista. "No es una cuestión de si el proyecto es bueno o es malo, o por dónde tiene que pasar, sino... ¿es necesario? ¿Cuánta gente va a usarlo?", señaló.

Díaz también lamentó que el gobierno local está "dubitativo" y "sometido a los criterios del Cabildo, sin tener claro en qué consiste el referéndum ni lo que es mejor para el municipio". En el mismo sentido, planteó que "hay veces en las que hay que tomar decisiones".

"Desde 2016, que salimos nosotros con un posicionamiento claro de no a la ampliación del tranvía, no hemos tenido respuesta, por lo cual entendemos que la población está en la misma línea", expresó. Preguntado por las declaraciones del pasado año en las que el por entonces director insular de Fomento y Movilidad, Miguel Becerra (CC), indicaba que la obra era "fundamental", José Alberto Díaz afirmó que a continuación hubo una respuesta municipal y "quedó claro que eso seguía parado".

Además, el exalcalde lagunero criticó el "giro de 180 grados" que ha experimentado en torno a este proyecto Unidas se Puede, una organización a la que Díaz también afeó este miércoles cambios de postura en otros asuntos.