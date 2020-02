Las subvenciones de Bienestar Social en La Laguna crecen en 400.000 euros este año

Las subvenciones del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna experimentan en 2020 un incremento de 400.000 euros con respecto a 2018, el último ejercicio en el que el Consistorio contó con presupuesto -el de 2019 fue prorrogado-. El total de estas cuantías asciende a 1.499.135,82 euros, según explicó el concejal Rubens Ascanio.

Concretamente, se establecieron 421.452,96 euros para el ámbito de la discapacidad, lo que supone el 28,11%; 387.675,25 para exclusión social, el 25,86%; 69.878,22 para ayudas de carácter intrafamiliar, el 4,66%; 185.142,19 para el campo de los mayores, el 12,35%; 46.000 para mujer, el 3,07%, y 389.078,2 para menores, el 25,95%.

"Es una apuesta por el apoyo a todas las entidades, colectivos, asociaciones..., que están realizando un trabajo social comunitario de primera línea", expuso el edil de Unidas se Puede sobre el aumento establecido, y puntualizó que la mujer y la igualdad recibirán más que el 3% de las subvenciones de Bienestar, porque tiene partidas propias que se están tramitando de modo independiente.

El concejal de Bienestar Social destacó que a principios de mandato se encontraron con que "no había nada absolutamente; no se había hecho ningún trabajo para hacer efectivas las subvenciones de 2019". No obstante, destacó que la situación se resolvió gracias a la modificación presupuestaria aprobada en julio y, "fruto de eso, a un proceso de estrés administrativo, que agradezco de verdad a los técnicos del Ayuntamiento". Y añadió: "Lo que se hace habitualmente en práctivamente un año se pudo hacer en cuatro meses".

Un nuevo modelo

Solucionado 2020, Ascanio tiene la vista en 2021. Y es que desde el área tienen previsto cambiar el modelo actual de ayudas nominativas -de carácter directo- por otro de libre concurrencia. "Podrán participar en base a distintas líneas de subvención", apuntó. "Nuestra idea es tenerlas ya completamente cerradas antes de finalizar 2020, para que las entidades puedan, desde principios de 2021, presentar los proyectos y tengan claro los que estarán, cuáles quedan aprobados, con qué cuantía...", precisó. Cada uno de los colectivos podrá plantear una o varias acciones y, además, también están buscando la fórmula desde Bienestar Social para que puntúen más aquellas que cuenten con más beneficiarios y las que atienden a sectores sin otra vía para poder solventar su problemática.

Rubens Ascanio también expresó sobre las subvenciones nominativas que, en ese método que se ha venido utilizando hasta ahora, el equipo de gobierno acuerda con las asociaciones una cuantía. "Eso, desde mi punto de vista, era una herramienta que facilitaba un cierto control de las entidades, porque, igual que te pueden dar diez, te pueden dar cinco, y eso es un criterio al final político", lamentó. "Lo que queremos es que sean los técnicos los que valoren los proyectos; que cualquier entidad se pueda presentar conozca o no al concejal, que eso también es muy importante, y que se valore en base a la incidencia del proyecto y no a otros elementos que tienen más que ver con las simpatías, filias y fobias del edil de turno".