Urbanismo tiene abierto un expediente al Ateneo por obras sin licencia

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna tiene abierto un procedimiento tanto por las obras sin licencia que se realizaban en el Ateneo cuando se produjo el incendio del pasado 4 de octubre como por el estado general del edificio, "por actuaciones anteriores y ajenas al incendio", según apuntaron fuentes oficiales del Consistorio lagunero, que precisaron que ese expediente se reactivará tras el archivo del proceso penal.

Este dato sigue a las manifestaciones que realizó el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, que abordó el jueves lo ocurrido con esta señera entidad del casco histórico durante los últimos meses, en los que el Ayuntamiento había mantenido silencio por encontrarse abierto un procedimiento judicial que ahora ha sido provisionalmente sobreseído, una vez que se ha determinado que no existió negligencia . "Una obra que requería de licencia se estaba ejecutando sin ella", sintetizó Pérez en esas declaraciones, en las que también celebró que desde el Ateneo tengan buenas perspectivas en materia de seguros, "entre otras cosas porque puede permitir que el Ayuntamiento recupere la inversión que ha hecho y le puede aligerar a las administraciones públicas de tener que efectuar un importante desembolso".

Junto al pronunciamiento del juzgado, también en los últimos días se reunió la Junta General de la institución, que dio el visto bueno a la decisión de la Junta de Gobierno de no ceder el edificio. Además, hubo un respaldo de la asamblea a la actividad desarrollada durante el año.

En sus recientes manifestaciones, Pérez dijo que "parece prácticamente imposible que esas obras se realizaran sin licencia y que no lo supiera el anterior gobierno municipal". Y añadió: "Como mínimo tendría que haberlas conocido la Junta Directiva, y hay una persona muy destacada del anterior gobierno local que, por lo que hemos visto, forma parte de ese órgano". Esas palabras tuvieron ayer respuesta por parte del portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) de La Laguna, José Alberto Díaz, que, en una nota, hizo un "llamamiento a la responsabilidad" del edil de Urbanismo. Dijo "le corresponde gobernar y resolver problemas y no elevarlos a público, ya que con sus declaraciones lo que hace es enturbiar una situación que considero no se merece el Ateneo".

Asimismo, indicó que las acusaciones "son falsas". "No hay ninguna relación entre la directiva del Ateneo con CC", aseguró el nacionalista, y calificó como "capciosas" las declaraciones de Pérez. "Feo para el Ateneo, feo para el gobierno municipal y feo para el responsable actual, que lo que debe hacer es resolver", lamentó.

También sostuvo que la posición de CC es "totalmente clara de apoyo al Ateneo". Otra de las ideas que planteó es que espera que el alcalde "corrija al concejal de Urbanismo, pues, de lo contrario, hay una connivencia entre ambos con esta falsa acusación".